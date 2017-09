'Art in the cities', en CaixaFòrum

La asociación de galerías Art Palma organizó ayer la mesa redonda Art in the cities, talks on fairs en el CaixaFòrum con motivo de la Nit de l'Art. Moderada por Ian Waelder, la tertulia contó con Eva González-Sancho de Oslo Pilot, Clément Delépine de Paris Internationale, Adem Thomas y Thom O'Nions del Sunday Art Fair London y Carlos Urroz de Arco Madrid.