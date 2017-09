21 latidos de arte en Palma

La Nit de l'Art alcanza este sábado su edición número 21 más "profesionalizada" que nunca, siempre teniendo presente al gran público como su bandera principal. Una constante que se mantiene y que es la base de su éxito.

En los dos últimos años los galeristas han buscado insuflarle un carácter más profesional y puramente artístico a una cita que ha derivado en una fiesta más del calendario palmesano, una faceta que desean mantener pero que ven necesario completar con actividades de contenido especializado. Así, el programa arranca mañana a las 19 horas con la mesa redonda Art in the Cities/Talks on Fairs, que se celebrará en CaixaForum. Participan Thom O'Nions y Adam Thomas de la Sunday Art Fair de Londres; Clément Délepine de la feria Paris Internationale; Eva González-Sancho, de Oslo Pilot, y Carlos Urroz de Arco Madrid. Debatirán sobre los efectos positivos que puede tener una feria de arte contemporáneo en una ciudad y su capacidad de transformarla. La charla, que cuenta con la colaboración del IEB, el IRL y la Fundació La Caixa, está dirigida a coleccionistas, artistas, directores de centros y comisarios pero también a cualquiera que esté interesado en el arte contemporáneo. Al día siguiente, el viernes, a partir de las 18.30 horas, se celebrarán visitas guiadas (por Introart) a profesionales del sector, cuyo grueso será importante a tenor de la invitación que el IEB y el Ramon Llull han remitido a directores y programadores de centros y festivales de arte nacionales e internacionales como el SetUp Art Fair de Bolonia, la Drawing Room de Madrid, el Centro Párraga de Murcia, la Fundació Suñol, el JISER Reflexions Mediterrànies, el Museo Safia Farhat o el Guggenheim de Bilbao.

Para el público general, la Nit, que propone un recorrido por un total de 17 espacios privados (14 galerías, además del Centre de Cultura Sa Nostra, CaixaForum y COAIB), cuatro museos y seis propuestas en la calle, estará en funcionamiento el sábado 23 desde las 19 horas hasta las 23.30. Según Frederic Pinya, presidente de la asociación ArtPalma, organizadora del evento con Aigab, el de este año es "un gran programa que va a gustar mucho. Los galeristas nos esforzamos por mejorar las propuestas año tras año", aseguró. "Palma tiene una relación especial con el arte. Si éste tiene una presencia y personalidad importante en la ciudad es gracias en parte a los 21 años que tiene la Nit de l'Art", continúa. En este sentido, el presidente de los galeristas confirmó que las visitas a las galerías por parte de los ciudadanos después de la noche del arte habían aumentado considerablemente. "A ello hay que sumarle también el despertar del público extranjero. Sabemos que hay varias reservas de turistas que vienen específicamente para la Nit y la conferencia que hemos organizado", desvela Pinya. "Es un proyecto que vamos engrandeciendo. De hecho, nos lo han copiado en diversas ciudades: la Noche en Blanco de Madrid, el Gallery Weekend de Barcelona, etc.", comenta. "La Nit de l'Art es el día del año en que el arte contemporáneo marca el latido de la ciudad", apostilla.

El galerista subrayó que el evento, que coincidirá en parte con la manifestación contra la masificación turística (hecho que no le hizo demasiada gracia), no sería posible sin el esfuerzo de las galerías, además de la ayuda de otras empresas privadas (CaixaFòrum o Sotheby's) y las instituciones públicas. Este año se ha sumado al apoyo la Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), con una aportación de 15.000 euros. El total que aporta el IEB con diversas acciones asciende a 22.000 y el Consell, 60.000, aunque finalmente haya adjudicado 48.000 de ese montante para cuatro exposiciones privadas. La institución supramunicipal también participa con varias exposiciones en La Misericòrdia.

El Ayuntamiento también aporta su granito con varias muestras en sus espacios y con infraestructura para seis proyectos en la calle, en concreto Dansat en la plaza Porta Santa Catalina, ArteVisión en la plaza Mayor y Miradas?as, Cromovisiones atmosféricas y Palma, Conexiones. Serie Z, en la plaza del Mercat. Asimismo, los kioscos de flores de la Rambla serán intervenidos por artistas urbanos. La música regresa a la Nit de la mano de Fira B! con El Día Eléctrico y Bearoid en Pelaires.