Punk alemán contra la contaminación de plástico en las costas mediterráneas

El grupo de punk rock Itchy ha publicado "The Sea", un videoclip grabado en Mallorca durante el mes de agosto con la intención de visibilizar la problemática de la contaminación de plástico en las costas del mediterráneo. Lo hizo con la ayuda de la organización medioambiental OceanCare, que ya se volcó contra las prospecciones petrolíferas con una campaña en Balears.

El rodaje de la cinta se prolongó durante una semana. "The Sea", incluida en su nuevo disco, que lleva por título All we know y que salió a la venta este mismo año, tiene como tema central el mar. OceanCare, organización que lucha por la sostenibilidad medioambiental así como por el cuidado de los océanos y los animales que en estos habitan, apostó por los alemanes y por la isla como escenario idóneo para materializar la parte visual de esta canción. Y no solo vinieron a grabar. La organización, el grupo y el equipo de filmación participaron en jornadas de limpieza de playas y realizaron entrevistas con activistas y demás personalidades locales para tratar la problemática del plástico como contaminante en Mallorca y animarles a unirse a la causa de OceanCare.

Esta vez, el punk es un protagonista fundamental para la campaña. Con los alemanes se pretende llegar a un público joven, a una generación crucial para dar continuidad a la causa. Con el lanzamiento de su nuevo disco y la canción citada para defender un mar limpio, Itchy ejecuta acordes de punk por un mundo mejor.