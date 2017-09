Premios para Psaiko Quartet y Bel Fullana

Los premiados del Art Jove, el pasado sábado en Can Ventosa de Ibiza.

El cuarteto mallorquín Psaiko Quartet ha ganado el primer premio Art Jove del certamen de Música para Jóvenes Intérpretes en la modalidad de Grupos de Cámara, tras superar a los finalistas Dúo Sureda-Muñoz y Dúo Demian en la final celebrada en el centro cultural Can Ventosa de Ibiza.

Del premio dotado con 4.000 euros, el cuarteto ganador percibirá 2.000 euros, en parte por actuar en el marco de la FiraB! y del Festival Inclàssic, y el resto se repartirá entre los finalistas, ha informado en un comunicado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, organizadora del certamen por medio del Instituto Balear de la Juventud (IBJove).

Psaiko Quartet lo forman Martin Castro (saxo soprano), Borja Beneyto (saxo alto), Juan Alonso (saxo tenor) y Franco Emanuel Sánchez (saxo barítono). El grupo interpretó tres obras, las que le dieron el título, dos de Eugène Bozza (1905-1991), y una, Der blutige Schaffner, de Robert Hoffman.

El Duet Sureda-Muñoz, integrado por Joan Miquel Muñoz como barítono y Joan Sureda al piano ejecutó obras de Ralph Vaughan Williams, Schumann y Ravel; mientras que el otro finalista, el Duo Demian, formado por Magí Garcias, piano, y Joan Jordi Oliver, se decantó por piezas de Edison Denisov, William Albright y César Franck.

El jurado del certamen lo ha presidido Iván Sanz, director del Conservatorio Profesional de Música de Ibiza y Formentera, y lo han formado el director del festival Inclàssic, Marcelí Minaya; el músico y profesor del Conservatorio de Mallorca Tomeu Moll-Mas y la cantante y exganadora de Art Jove Maia Planas.

En la final, celebrada el pasado sábado, cada formación interpretó un repertorio de música clásica, durante 20 y 30 minutos. La consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, asistió a la final, acompañada de Joan Ferrà, director de IBJove.

Por otra parte, la artista Bel Fullana (Son Carrió, 1985) ha ganado el XXIV Premio Ciutat de Manacor de Artes Plásticas con Sex on the beach, una mirada ácida y fresca del fenómeno turístico.

La obra está compuesta por cinco obras enmarcadas, visualmente muy potentes, que funcionan a modo de carteles como crítica o, paradójicamente, como reclamo u oferta del turismo basado en la disipación, ha informado el Ayuntamiento de Manacor en un comunicado.

Bajo una apariencia ingenua, como si fuera un trabajo escolar o un dibujo infantil, Fullana ilustra el desbarajuste de una Mallorca digna de un exhaustivo estudio antropológico.

Fullana recibió el sábado el galardón, dotado de 6.000 euros, de manos de la concejala de Cultura y Turismo, Antonia Llodrà.

En esta edición, el certamen de artes plásticas ha contado con una elevada participación, con 71 artistas, de los que 17 fueron proclamados finalistas por un jurado formado por Marta Pujades, Pilar Rubí, Andreu López y Pep Llabrés. El jurado ha querido destacar la calidad de esta edición del certamen mediante la concesión de tres menciones de honor que han sido para Aina Albó (Palma, 1982), Fernando Daza (Sevilla, 1979) y Ruben Torras (Sant Vicenç de Montalt, 1978).