Moreno: "Mi carrera está en el momento de mayor expansión"

"Estoy en el momento de mi carrera de mayor expansión internacional, se me están abriendo nuevos caminos y es muy satisfactorio. Para mí supone el premio a toda una carrera de sacrificios, estudio y preparación que nunca acaba. Siempre he sido muy trabajador, muy constante, y de alguna manera esto es la recompensa a ese esfuerzo", confiesa José María Moreno.

"En México –donde se encuentra estos días– me están saliendo muchos proyectos, también en Colombia, muy emergente a nivel musical, con orquestas de un nivel sorprendente. Y en 2018 regresaré al Teatro Campoamor de Oviedo, donde he participado en los últimos años en todas las temporadas de ópera –lo haré con La verbena de la paloma); también estaré en el Teatro de la Zarzuela, en el Teatro Real y en el Liceo de Barcelona, proyectos de los que no puedo adelantar nada", añade.

El ex responsable artístico del Teatre Principal está en México participando como director invitado en tres conciertos con la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo, uno de los dos estados que hay en la península de Yucatán, al sureste de México. "Es una región turísticamente muy rica pero desde el punto de vista musical hay mucho por hacer", comenta. Hace dos años Moreno ya fue invitado para dirigir dos conciertos con esta sinfónica, uno en Cancún y otro en las ruinas arqueológicas de Tulum, con motivo del Festival Internacional de la Cultura Maya. "Desde entonces la orquesta de Quintana Roo ha estado atravesando momentos un poco complicados. Ahora está en una nueva fase en la que ha tomado mucho impulso el sector privado tras una grave crisis financiera del departamento de Cultura del gobierno de la zona que dejó casi sin recursos a la orquesta. El sector turístico y hotelero de la zona ha ganado protagonismo y una de las empresas que está implicada y apoya con fuerza a esta orquesta es el grupo Barceló", explica.

Durante esta semana que concluye se ha desarrollado un gran festival de música en el que Moreno y la citada sinfónica han ofrecido tres recitales, el primero, el pasado miércoles en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo, un edificio inaugurado tan solo hace un año que se estrenaba con un concierto de ópera. "Fue un gran éxito, uno de los grandes acontecimientos culturales en Chetumal, la capital de Quitana Roo", apunta.

El segundo, el pasado jueves, también se celebró en un auditorio nuevo, el de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad; y el tercero y último tendrá lugar hoy en el teatro del Hotel Riu Palace Riviera Maya Barceló, "una sala espectacular dentro del complejo de la cadena hotelera", afirma, un recital con el que se conmemorará el Día de la Independencia de México al tiempo que se recordarán a las víctimas del terremoto.

"El país sigue consternado y aprovecharán para dedicar el concierto a las víctimas del desastre. En Quintana Roo no hubo ni terremoto ni huracán, solo calma chicha", comenta.

En las galas de ópera, Moreno y la sinfónica de Quintana Roo ejecutaron obras de Puccini, Verdi, Bizet, Mascagni y Leoncavallo, así como piezas de compositores mexicanos, caso de Huapango de Moncayo –para algunos el segundo himno de México– y el Danzón número 2 de Arturo Márquez. "Para el concierto del Día de la Independencia añadiremos obras más ligeras que son necesarias en los bises como el Cielito lindo o el Bésame mucho", precisa.

El reparto lo integran la norteamericana Julie Davies (soprano), el mexicano Joel Montero (tenor), el británico James Cleverton (barítono) y la mallorquina María Luisa 'Mali' Corbacho (soprano), una de las grandes triunfadoras de esta mini-gira. "Tener a Mali dentro del elenco de solistas es una garantía de éxito asegurado", afirma Moreno.