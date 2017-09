Los 20 discos internacionales más esperados

En los últimos meses han visto la luz los nuevos discos de artistas tan dispares como Queens of the Stone Age, The War on Drugs, Mogwai, LCD Soundsystem, Harry Styles, Kesha, Lana del Rey, Katy Perry, Lorde, Haim o ayer mismo, The National. Antes que ellos, muchos otros como Arcade Fire, Depeche Mode, Ed Sheeran, Gorillaz, Deep Purple o Fleet Foxes, han sacado nuevos trabajos en una suerte de cosecha variopinta a la par que jugosa.

Pero no va a quedar aquí la cosa, todavía quedan por delante cuatro meses hasta cerrar la temporada y empezar a pensar en 2018. Así, repasamos a continuación una serie de discos internacionales que están entre los más esperados de lo que queda de año.

Foo Fighters

Será el próximo 15 de septiembre cuando Dave Grohl y los suyos entregen su novena obra, 'Concrete and Gold', de la que hemos podido escuchar los adelantos 'Run' y 'The sky is a neighborhood'. También sabemos que colaboran Paul McCartney y Justin Timberlake en un par de temas.

Taylor Swift

Tuvo que volver Taylor Swift para destronar a 'Despacito' del número 1 y evitar que se convirtiera en la canción más exitosa de toda la historia del Billboard Hot 100. De paso, rompió algunos récords de streaming. Eso con un único single, de manera que solo cabe esperar a la eclosión definitiva cuando llegue 'Reputation', el disco al completo, el 10 de noviembre.

U2

Se han hecho de rogar, pero los irlandeses U2 lanzarán su decimocuarto disco el 1 de diciembre con el título de 'Songs of Experience' (tal y como avanzaron justo después de publicar 'Songs of Innocence' en 2014). Acaban de presentar dos canciones, 'You're the best thing about me' y 'The Blackout', y la parroquia anda ya divida como de costumbre.

The Killers

'Battle Born' no dejó un buen sabor de boca. Tanto fue así, que el propio Brandon Flowers terminó confesándolo en diversas entrevistas. Quizás por eso se han tomado cinco años para componer 'Wonderful Wonderful', su quinto álbum, que llegará el 22 de septiembre.

Sam Smith

'Too good at goodbyes' es el single de regreso de Sam Smith después de arrasar con todo con su primer disco y de ganar el Oscar y el Globo de Oro con su canción para la película 'Spectre' de James Bond. Aunque ya tenemos un avance, nos falta la fecha de lanzamiento y más detalles, aunque será más pronto que tarde.

Liam Gallagher

Tras la separación de Oasis en 2009, Liam montó una nueva banda, Beady Eye, que terminó en 2014. El eterno bocazas del pop rock británico se anima finalmente a lanzarse como solista con 'As you were', que llegará el próximo 6 de octubre (este sábado lo presenta en el DCode Festival madrileño). Ya ha amenazado con retirarse si es un fracaso.

St Vincent

Después de tres años, Annie Clark (su verdadero nombre) regresará el 13 de octubre con Masseduction, su quinto trabajo discográfico, producido por Jack Antonoff (que ha coescrito casi todo el 'Melodrama' de Lorde). Esta misma semana ha anunciado los detalles y ha mostrado un adelanto titulado 'Los Angeless'.

Camila Cabello



Camila provocó todo un terremoto-pop al abandonar Fifth Harmony el pasado diciembre. Ahora el suelo vuelve a ser firme bajo sus pies y regresa por todo lo alto con su primer disco en solitario, The Hunting, anticipado por éxitos como 'Crying in the Club'. Teniendo en cuenta que sus excompañeras lanzaron disco en agosto, las comparaciones serán inevitables.

Demi Lovato



El sexto álbum de Demi Lovato llegará el 29 de septiembre con el título de 'Tell me you love me'. Tendrá 12 canciones en la versión normal y 15 en la deluxe, con pelotazos tan serios como 'Sorry not sorry'.

Miley Cyrus

Reposada y diríase que madura después de unos cuantos años locos. Así regresa Miley Cyrus con 'Younger now', continuación en su carrera después de aque 'Miley Cyrus & Her Dead Petz' de 2015. Singles como 'Malibu' indican un nuevo camino y una actitud diferente. Lo corroboraremos el 29 de septiembre.

Shania Twain

Dramas sentimentales dignos del más imaginativo de los culebrones alejaron a Shania de lo música durante demasiado tiempo. Pero los 15 años de espera terminan el 29 de septiembre, día en el que verá la luz al fin 'Now'. ¿Seguirá manteniendo su brutal poderío súper ventas?

Pink

Otro lustro entero ha transcurrido ya desde la última obra de Pink. El 13 de octubre tendremos en nuestras manos 'Beautiful trauma', un álbum anticipado por 'What about us', cuyo videoclip suma 26 millones de visionados en Youtube en tres semanas. Hay ganas.

Van Morrison



A sus 72 años, 'el León de Belfast' volverá a la carga el 22 de septiembre con el disco 37 de su extensa carrera, 'Roll with the punches'. Lo presentará en directo en el WiZink Center de Madrid el 12 de diciembre para gozo de sus muchos fieles.

Beck

Tras el éxito de 'Morning Phase' (2014), galardonado con el Grammy al Álbum del Año, Beck publicará 'Colors' el 13 de octubre. En los últimos meses, ha ido adelantando singles como 'Wow', 'Dreams', 'Up all night' o 'Dear life', así que ya nos hacemos una idea del sonido de su retorno.

Morrisey



Tres años después de su anterior entrega, Morrissey lanzará el 17 de noviembre su nuevo disco, 'Low in High School'. Ha sido grabado en La Fabrique Studios (Francia) y en los Ennio Morricone's Forum Studios de Roma. Está producido por Joe Chiccarelli, conocido por sus trabajos con Frank Zappa, The White Stripes, The Strokes o Beck.



Robert Plant

El que fuera vocalista de Led Zeppelin presentará el 13 de octubre 'Carry fire', su undécimo trabajo como solista, siguiendo la línea de incomparable madurez que viene mostrando desde hace ya unos cuantos trabajos especialmente inspirados. 'The May Queen' es el primer adelanto.

Prophets of rage

La megabanda con miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill arrasó con todo en su paso en junio por el Download Festival Madrid. Este próximo 15 de septiembre publican su primer disco de estudio con material inédito con toda la furia anti-Trump imaginable.

Ringo Starr



A sus 77 años, el que fuera batería de los Beatles publicará el 15 de septiembre su decimonoveno álbum, 'Give more love', que propicia la unión con el otro Beatle vivo, Paul McCartney. Eso ya es suficiente acontecimiento, pero por ahí tocan también otros como Joe Walsh, Steve Lukather, Peter Frampton, Richard Marx, Dave Stewart y Edgar Winter.

Noel Gallagher



Fue el pasado abril cuando Noel adelantó que tenía bastante avanzada su tercera entrega en solitario y apuntó al mes de noviembre para su lanzamiento. Seguimos sin fecha concreta, pero esperamos que lo adelante para coincidir en listas con su hermano Liam, que debuta como solista en octubre. Para que así siga girando la rueda perpetua de Oasis.

Wolf Alice

Cancelaron su actuación en el pasado Mad Cool Festival para centrarse en la grabación de su segundo disco, este 'Visions of a Life' que llegará tan pronto como el 29 de septiembre. Son una de las sensaciones de la música independiente internacional y tienen que corroborar las buenas sensaciones apuntadas en su debut de 2015.