"Las instituciones deben implicarse para que Ciclop crezca"

La productora Res de Res i En Blanc cerrará a finales de año pero no afectará a futuras ediciones del Ciclop ya que Tià Jordà y Marta Barceló continuarán con el proyecto del Centre d'Investigació Escènica de Sineu, un "proyecto lleno de ilusión". "En sus dos temporadas, siempre tenemos lleno pero de momento cada mes perdemos dinero. Si en la tercera edición seguimos igual, no perderemos más. Seguiremos llamando a todas las puertas para seguir adelante", argumentó Jordà. "Los organizadores tenemos mucha ilusión para que el Ciclop siga creciendo pero las instituciones deben implicarse", añadió Tià Jordà, que lamentó que "era frustrante que con un Govern de izquierdas el mundo de la Cultura no notara mejoras". Pere Muñoz de la ATB abogó por buscar "sistemas alternativos" a la burocracia institucional para dar estabilidad al sector. Adelantó que el patrimonio cultural será una de las prioridades del impuesto turístico.