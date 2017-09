Pau Debon, padrino musical de Xanguito

Joan Muntaner, Xanguito, no es un desconocido en el panorama musical mallorquín. Miembro de Pirates Pirats, grupo imprescindible en las verbenas de la isla, pero también de otros proyectos como Muntaner Duo o Rumba Bros, ha lanzado este verano su proyecto más personal, el disco Beix, que se presenta el próximo 15 de septiembre en Bunyola en el marco de las fiestas de Sant Mateu.

Para su primer disco en solitario, Xanguito se ha rodeado de músicos como Josep Castell, Josep Oliver y Pau Belenguer, además de numerosos colaboradores, entre los que destaca Pau Debon, excantante de Antònia Font, junto con el que interpreta el primer single, Te vendré a cercar. "Es una gran suerte que dijera que sí, estoy muy agradecido porque ha sido un apoyo importante", afirma Joan Muntaner, que se ríe cuando le recuerdan que ha sido el primero que ha conseguido que Pau Debon vuelva a cantar tras la disolución de Antònia Font. Y por partida doble. El año pasado, ya interpretó la canción oficial de la Correguda en Roba Interior de Bunyola, cuya música y letra también es obra de Xanguito.

Esta semana, también se ha estrenado el videoclip de Te vendré a cercar, una producción de animación creada por Adrián Riera.

" Beix es un proyecto muy personal, algunas canciones tienen más de diez años", afirma el cantante, que define el disco como "una fusión musical que resume lo que he aprendido durante mi carrera, desde los Pirates Pirats hasta los demás proyectos". "Hay mucha rumba, swing, canciones más pop y country, que me gusta mucho", afirma. Para interpretarlas, además de Pau Debon, se ha rodeado de otros "amigos", empezando por su hermano, Toni Muntaner, Xango, y Toni Mondongos de Pirates Pirats, Eduard Riera, Apol·lònia, Gori Matas, Samuel Martínez, Tomeu Marroig Pujol, Mateu Canyelles y los alumnos del grupo infantil de Teatre de Bunyola.

El disco fue grabado en los estudios La Caja del Ruido y puede descargarse gratuitamente desde la web www.xanguito.com, pero además, hace pocas semanas anunció su fichaje por el sello U98 Music, que publicará el disco en formato físico.

Son once temas que explican "historias muy simples de las que la gente normalmente no se da cuenta: las cosas pequeñas son las más importantes", afirma el cantante. Algunos de los temas incluídos pudieron escucharse en la pasada revetla de Sant Sebastià de Palma, ya que Xanguito fue "para mi sorpresa" uno de los elegidos en la votación popular organizada por el ayuntamiento. Además, este verano ha sido finalista del concurso Música per travessar l'estiu, convocado por IB3, con el tema Xala-la.

¿Y por qué Beix? "Tiene que ver con Neil Harbisson ¿sabes quién es?", interroga. "Es un artista británico, pero también un activista ciborg, tiene una antena implantada en el cerebro", explica. "Él iba viajando por el mundo y otorgaba un color a los lugares que visitaba: a Mallorca le dio el color Beix y cuando lo leí pensé '¡ya lo tengó!', porque también es mi color preferido", señala el músico de Bunyola. Beix, que da título al disco, fue también su primera canción.

"Desde que tenía 18 años decía 'este año grabo un disco' y mira, ahora tengo 30 y lo he conseguido", afirma satisfecho Xanguito, que destaca que lo que empezó siendo un proyecto en solitario ha acabado convirtiéndose en un grupo junto a sus músicos Josep Castell, Josep Oliver y Pau Belenguer.