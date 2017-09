La creación actual, el circo y la música de Bonet y L.A., atractivos del Principal

Dos producciones propias, La nit de Catalina Homar de José Carlos Llop y Les darreres paraules de Carme Riera, ambas sobre la figura del Arxiduc Lluís Salvador; tres coproducciones con compañías mallorquinas, como son #Comviure, con Diego Ingold, La classe, con Sergio Baos, y Mira Miró, con la Companyia Baal; y dos de los grupos nacionales "más radicalmente originales de la escena contemporánea actual", El Conde de Torrefiel y Agrupación Señor Serrano –esta última con Birdie, una reflexión sobre la crisis de los refugiados–, son las grandes apuestas del Teatre Principal para los cinco primeros meses –de septiembre a enero– de la temporada 2017/18.

Una temporada con la que sus responsables esperan superar los números de 2016/17, cuando "la complicidad del público nos ha permitido llegar a una ocupación del 70 por ciento (16 puntos más que la última temporada), 5.000 espectadores más que el ejercicio anterior", en palabras del vicepresidente primero y conseller insular de Cultura Francesc Miralles.

La fotografía, la que disparan Pep Bonet, José Taltavull y Xim Izquierdo, es la encargada de abrir esta temporada, en la Rambla, con Introescena, una exposición que quiere acercar el Principal a la ciudadanía y que muestra lo que sucede minutos antes de que comience una función. Un viaje por los camerinos, pasadizos y bambalinas que podrá contemplarse hasta el 30 de septiembre.

El telón se levantará en el Teatre el próximo sábado día 9 con Molar, espectáculo de Quim Bigas que, en la Sala Gran, analizará la felicidad como un sentimiento construido, regulado e interpretado. El mismo sábado, en la Petita, sonará la música, la de Marcel Cranc, que presentará su disco 7.

Con motivo de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Principal se sumar el 16 de septiembre a los actos institucionales con actuaciones del Cor Juvenil, un montaje itinerante del Circ Bover y la música de la Xaranga del Xubec, formación que llegará de Menorca.

Ocho intérpretes mallorquines darán vida a #Comviure, de Diego Ingold y Joan Fullana, coproducción del Principal que se representará del 16 al 23 de septiembre y que al igual que Cases, de Xesca Salvà, (17 de septiembre, Petita) bebe de la necesidad de redefinir las relaciones entre las viviendas y las personas, los visitantes y los vecinos.

Tres nombres "fundamentales para entender la escena actual", los de Álex Rigola, Alfredo Sanzol y Pablo Messiez, brillan con luz propia en la programación. Y lo hacen, respectivamente, con Who is me, centrado en la figura de Pasolini (Sala Gran, 2 y 3 de noviembre), La respiración (4 de noviembre, con Verónica Forqué como protagonista) y Todo el tiempo del mundo (25 de noviembre), una reflexión sobre las trampas y ficciones de la memoria.

También habrá otras "joyas", en palabras del director del Principal, Carlos Forteza, como Fuenteovejuna (2 de diciembre), el clásico de Lope de Vega intepretado por mujeres gitanas que se ha convertido en un auténtico fenómeno teatral; Yo, Feuerbach (14 y 15 de diciembre), con Pedro Casablanc; o Caída del cielo (21 de octubre), montaje que logró los galardones de mejor intérprete femenina (Rocío Molina), coreografía y diseño de iluminación en los últimos premios Max.

El circo tendrá este año un protagonismo especial, a través de tres títulos: el impactante solo Indomador (30 de noviembre) que firma Quim Girón y representa Animal Religión; la tierna mirada al oficio de clown que traza Rhum (17 de diciembre), que podrá verse en la Sala Gran tras triunfar en el Grec y girar por la Península durante tres años; y Sentinel, del Circ Bover, una de las apuestas navideñas.

La música continúa teniendo un peso importante en la programación del Teatre, donde podrá escucharse, entre otros, a Maria del Mar Bonet (30 de septiembre), Maico (31 de octubre), L.A. & Friends (6 de enero) o Martin Simpson (22 de noviembre).

La oferta se completa con espectáculos como Vibra de Brodas Bros, para el público juvenil, Mira Miró para los bebés o Les aventures de T. Sawyer, para toda la familia.