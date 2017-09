Protesta del sindicato de actores contra el director del Principal

El sindicato de actores y actrices profesionales de Baleares ha convocado una concentración en la Rambla para mostrar su rechazo a las políticas puestas en marcha por el director del Teatre Principal, Carlos Forteza. La protesta coincide con la presentación del programa de la nueva temporada del teatro.

Los actores han redactado una carta que harán pública a partir de las 10:30 horas en la que expresan su "total desacuerdo con el funcionamiento que está llevando a cargo el señor Forteza".

Carlos Forteza, gestor y asesor cultural mallorquín especializado en artes escénicas, fue nombrado director del Teatre Principal en marzo de 2016. Desde entonces, su gestión se ha caracterizado por su decisión de reducir la ópera del programa y apostar por las artes escénicas y la música actual. Una a puesta que se repite este año en la programación para la próxima temporada y que,a pesar de que se presentará a las 11:00 horas, se puede consultar desde ayer en la página web del teatro.

Molar, de Quim Bigas, abrirá el 9 de septiembre la temporada del Principal. "El trepidante espectáculo será el punto de partida de una programación en la que conviven direfentes formas escénicas", explica Forteza. Montajes como #Comviure, Cases, La classe o El Conde de Torrefiel llevarán hasta las tablas del teatro los temas sociales más candentes: vivienda, modelo turístico, el descontento juvenil...

El director del Principal resalta también "haber aportado por primera vez sobre las tablas por dos de nuestros escritores más reconocidos: José Carlos Llop y Carme Riera, que trazarán sus respectivas miradas sobre Lluis Salvador y Catalina Homar". En el apartado teatral, destacan las obras de Álex Rígola, Who is me; Alfredo Sanzol, La respiración y Fuenteovejuna, interpretado por mujeres gitanas.

También habrá espacio para el circo con tres montajes: Indomador, Rhum y Snetinel, de Circ Bover.

En cuanto a los espectáculos musicales, Forteza destaca su empeño en "convocar los nombres esenciales del panorama balear". Así, sonarán los acordes de Maria del Mar Bonet, Agustí Fernández o el concierto de L.A. & Friendes.