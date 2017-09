Paco Tomás se hace youtuber

"¿No queríais que me hiciese youtuber? Pues aquí está el primer intento. ¡Unámonos contra el algoritmo!". Paco Tomás se estrena en el canal de vídeos, pese a que se ve "mayor" para esta tarea y de que le da "mucha pereza". El periodista, guionista, escritor y articulista de Diario de Mallorca ha decidido seguir el consejo de sus miles de fans y ha publicado su primer vídeo que ya acumula más de 1.300 visualizaciones.

"Para lo que sí es bueno Youtube es para hablar mucho y criticar cosas que no te gustan y aquí es donde yo me crezco", explica Paco Tomás que en su debut habla de algo que no puede "soportar": los algoritmos de Internet y las redes sociales".

El nuevo "youtuber" comenta su experiencia buscando en Google una silla de escritorio, para cambiar la suya que está muy vieja. "Desde ese momento el algoritmo maligno decide que lo único que te importa es una silla de escritorio... menos mal que no se me ha dado por buscar vibradores", suspira Paco Tomás.

La desaparición del pensamiento crítico es a juicio de Tomás el mayor peligro del algoritmo con el que "hay que acabar aunque tengamos que convertirnos en una especie de Matrix", señala con su particular humor.

Lo cierto es que su incursión en este universo audiovisual ha tenido una calurosa acogida de sus seguidores que piden a todos que se suscriban al canal Youtube de Paco Tomás y le felicitan porque "denuncia y divierte". Habrá que seguirlo.