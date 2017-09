La falta de espacio enfrenta al Conservatorio Superior con el Profesional

La disputa por el espacio entre el Conservatorio Superior y el Profesional de Música, que comparten edificio, dificulta la convivencia entre ambas instituciones académicas. Es así hasta tal punto que se ha convertido en uno de los motivos de la reciente dimisión de Albert Díaz como director del Superior, adelantada el pasado domingo por DIARIO de MALLORCA.

La conselleria de Educación ha tomado medidas para intentar "poner paz" y "buscar el consenso" en el uso de los espacios. El director general de Universitat i Ensenyaments Superiors del Govern, Juan José Montaño, explicó ayer a este periódico que se ha llegado a un acuerdo para la utilización del edificio. "Las instrucciones son las mismas para todos", especificó. "En la franja de la mañana, la preferencia de uso es para el Superior. En cambio, por la tarde, es para el Profesional. Y en ciertas franjas de la mañana, se le puede ceder espacio al Profesional. Y en algunos momentos de la tarde, se puede beneficiar del edificio el Superior", detalló Montaño. "Estas instrucciones se aplicarán este curso 2017-2018", señaló. Unas normas que según los propios profesores ya estaban sobre papel y vienen aplicándose cursos atrás.

En estos momentos, la comisión mixta formada por la dirección general de Planificació de Centres, de la que depende el Profesional, y la de Universitat,responsable del Superior, está trabajando en las normas de utilización del auditorio. "Hay que separar entre uso académico y el alquiler del espacio para entidades que quieran hacer conciertos. Las actividades académicas tendrán prioridad sobre el uso externo. Asimismo, el Superior también tendrá preferencia sobre el Profesional cuando quiera ocuparlo, lo cual no deja que este último centro también pueda usarlo en momentos puntuales", comentó.

Consciente de los problemas de espacio, el director general asegura que el desiderátum del Govern es "buscar otro edificio para descongestionar el actual". Un objetivo imposible de cumplir en 2018 por falta de presupuesto y que queda aplazado a 2019.

Educación asegura que el nuevo director del Superior, "al que estamos buscando entre el propio profesorado del centro", será nombrado antes del 26, día en que empezarán las clases.

Tal y como ha podido saber este periódico, los problemas por encontrar espacios han sido tales que cuando llegaba un profesor visitante de prestigio internacional al Superior para dar una masterclass (línea de trabajo recuperada por Díaz) era imposible encontrar un lugar adecuado para que la impartiera. Extremo que confirma Albert Díaz, director saliente, quien ha invertido mucha energía en estos dos años por mejorar el centro a nivel académico [en un año recuperó un 25% de alumnado] pero también por otros menesteres extra-académicos como batallar por aulas, entre otras cuestiones de funcionamiento interno.



Falta de recursos



Profesores consultados por este diario agregaron que uno de los problemas a los que se enfrenta el Superior es que no tiene los recursos que debería tener por ser un espacio de excelencia y con rango de universidad. Así, en esta legislatura, el equipo directivo estaba formado por tres personas cuando en la anterior eran "cuatro", según el director general Montaño, y llegaron a ser seis en algún momento. "Albert Díaz me pidió una persona más de refuerzo para su equipo y su incorporación se aprobó en el pasado patronato y se hará efectiva en breve", aseguró Montaño, quien comentó que Albert Díaz había hecho un gran trabajo al frente del Superior. "También sé que tenía una sobrecarga de trabajo, como él mismo me comentó, y que su carrera como pianista se estaba viendo resentida", agregó el director general.



Cinco aulas nuevas



Sin llegar a solucionar la congestión que afecta al Conservatorio y como medida provisional hasta que no se encuentre otro edificio, Educación ha aprobado la ampliación del inmueble con cinco aulas nuevas. "Se han eliminado las modulares de danza porque no estaban lo suficientemente preparadas", explica Montaño.

El director general reconoció ayer que el edificio del Conservatorio se levantó con fondos europeos que iban destinados específicamente a construir un centro Superior y no uno Profesional. "Una prueba de ello es que cuenta con auditorio, un requisito que debe tener todo conservatorio Superior", aclaró.

Fuentes cercanas al Profesional niegan que exista una lucha de poder entre los dos centros por tema de espacio. "El Superior es un caos organizativo. Y ahora se han visto despojados de poder decidir sobre el uso del espacio ya que la conselleria ha entrado para mediar y decidir al respecto", explican desde el Profesional. "Al Superior no le va bien compartir con nosotros. Quieren más cuando tienen menos alumnos. Nosotros somos 900 y cabemos por las tardes. Ellos son 200 por las mañanas y dicen que no caben", continúan las mismas fuentes, que apuntan también a "intereses particulares de algunos profesores a la hora de trazar sus calendarios y hacerlos encajar en la organización de las aulas".