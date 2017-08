El primer Festival Mobofest triunfa en el santuario de Consolació de Sant Joan

El Moviment Musical Mobofest se ha estrenado con notable éxito. El emblemático santuario de Consolació de Sant Joan acogió el sábado el primer Mobofest, un festival para promocionar la música independiente y local. Acudieron centenares de personas y vista la animación y gran aceptación social, todo apunta a que el evento tendrá continuidad futura.

Se habilitaron dos escenarios: el Velomar y el Cònsol. Las actuaciones programadas en el Velomar eran Catarsi, Roger Pistola y Anklam Quartet. Mientras que en el Cònsol, Ombra, Lava Fizz, Go Cactus, Salvatge Cor, Roig y PD Manex. Diferentes estilos músicales (jazz, pop, rock, indie, música alternativa, etc.), diferentes lenguajes y una clara constatación: hay talento juvenil y grupos emergentes que a buen seguro se harán un hueco en el panorama estatal.

Asimismo, cabe destacar la oferta gastronómica. Acudieron tres foodtrucks, se formaron largas colas y se agotó la comida. Familias con niños contribuyeron a que la convocatoria tuviera una atmósfera popular. Por otro lado, el espacio de arte en vivo a cargo de la pintora santjoanera Lluïsa Febrer llamó la atención. El servicio de bar (dos barras) hizo su particular agosto y no faltó la pancarta de moda en las fiestas de la isla: 'Mallorca lliure d'agressions sexistes. No i punt!'. Por otra parte, también se promocionó el programa de la tercera edición de la 'Fira B!' a celebrar en septiembre, sede principal Palma y vocación cultural balear (www.firab.org). Tampoco faltó IB3 Ràdio. Distintas instituciones, bares, restaurantes y empresas se implicaron en la organización de este festival Mobofest: Consell de Mallorca, Ajuntament de Sant Joan, M3, Bar Can Covent, Sa Caldera Embotits, Fonoteca d'Auriculars, House of Rock, Bar Centro, Serralleria Batxà y Hortella Fest. La entrada era gratuita.

En el marco de las fiestas del pueblo de Sant Joan (Sant Joan Degollat), si el sábado hubo el Mobofest, este domingo, a las 20.30 horas, también en Consolació, turno de la poesía musicada con Vers Endins, presentando su nuevo disco A les cales dels ulls. La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet promueve este espectáculo, al mismo tiempo clausura oficial del primer Mobofest, iniciativa de una asociación del mismo nombre impulsada en el último año (en la Fira de hace ya meses tuvo su estand) que agradece a Carlos Cantalapiedra el diseño del cartel y que aboga, aparte de por el fomento de la música, por el civismo y respeto al medio ambiente