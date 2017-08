Michael Bolton, una velada de grandes éxitos

El público de Son fusteret disfrutó de un concierto inolvidable. Una de las voces más sexys hizo vibrar anoche a los melómanos congregados en Son Fusteret. Michael Bolton dejó una velada de grandes éxitos en su parada en Palma de la gira Greatest Hits World Tour.

El cantante y cantautor americano repasó para el público mallorquín sus canciones más populares como How am I supposed to live without you, How can we be lovers, Time, love and tenderness o Can I touch you there. Y como no podía ser de otra manera, sus seguidores se emocionaron con When a man loves a woman. Sus interpretaciones de clásicos como Fly me to the moon,

Summertime y That's Life hicieron las delicias de los espectadores en Son Fusteret que disfrutaron de una auténtica velada de grandes éxitos gracias a la voz del gran Michael Bolton.