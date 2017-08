Los 90 toman la noche de Port Adriano

Como si de una gran discoteca al aire libre se tratara, el pasado viernes más de 4.000 espectadores acogieron en Port Adriano la nostalgia y el ritmo de los años 90 a través de los máximos exponentes de la música dance.

A diferencia de otras ocasiones anteriores en la programación del puerto calvianer, la gran explanada del recinto se despejó para habilitar lo que fue una gran pista de baile. Enfrente, un gran escenario con una escenografía imponente conformada por tres grandes aros de luz que acogían a los músicos y unas pantallas led que acompañaban a un gran juego de luces, tanto delanteras como traseras que ambientaban la actuación.

El dj set de los Jump Brothers abrió la noche con los temas más icónicos de la época. OBK, una hora y media más tarde de la apertura de puertas, abrió la velada de artistas internacionales. Al grito de "esto no es un concierto ni un festival, es una fiesta", el artista malagueño calentó la noche con hits como Historias de amor, que hizo corear a un público que, a pesar de tener cierta presencia extranjera, conocía muy bien las canciones.



Clásicos internacionales

Los siguientes en subirse al escenario fueron Whigfield, que deleitó a los asistentes con temas míticos como el Saturday Night, cuya coreografía, popularmente conocida, dio pie a que los asistentes saltasen y bailasen desenfrenadamente.

El británico Ice MC y Jenny de Ace of Base continuaron la velada, intercalados por la animada actuación de los Jump Brothers, hasta la ráfaga final ofrecida por Snap! y su The power y Corona con su The Rithm of the Night, dos canciones icónicas que hicieron vibrar a los asistentes hasta las 2 de la madrugada.

La gira Love the 90´s hizo sold out en Mallorca y ha pasado ya por Madrid, Valencia y Barcelona.