Punk alemán contra la contaminación del plástico en Mallorca

El grupo Itchy, ayer, en la playa de Can Pere Antoni.

El grupo Itchy, ayer, en la playa de Can Pere Antoni. Victor forés

El grupo de punk alemán Itchy ha aterrizado en Mallorca con la consigna de concienciar a la gente de la problemática medioambiental que causan los residuos de plástico en el mar. Lo hacen con Oceancare, una organización ecologista suiza que colabora con el joven grupo alemán en la grabación de un videoclip de su nuevo disco englobado en una campaña de conciencia social.

El videoclip, que empezó su rodaje ayer y se alargará hasta finales de esta semana, tiene como escenarios la playa de Can Pere Antoni y Es Trenc. "Hemos elegido Mallorca porque el Mar Mediterráneo tiene un problema grande con la contaminación de plástico. Hemos ido a la playa y hemos recogido kilos de plástico. No con eso queremos decir que Mallorca sea el epicentro del problema, porque es un problema global, pero es un ejemplo muy significativo del problema", comentan Itchy. "La cuestión es minimizar el problema. Cada uno puede hacer algo, puede reducir la contaminación de plástico con pequeñas cosas: cuando va al supermercado, cuando compra botellas de plástico. En el día a día. Hemos encontrado cientos de bastoncillos en la playa. Eso es plástico", añade el grupo, que ayer por la mañana realizaron una limpieza en la playa de Can Pere Antoni donde recogieron en media hora un total de 25 kg de basura.

Para la organización de Oceancare, "Mallorca es un símbolo, porque el problema de la contaminación con el plástico es significativa aquí. Es un buen lugar para visibilizar lo que está pasando y conseguir que la gente se una a la causa".

Tanto los músicos como los activistas han destacado el turismo como uno de los agravantes del problema.