Toni Toledo: "El indie de antes nació apoyado por marcas que lo camuflaban de independiente"

Batería. Sexy Sadie, Iván Ferreiro, Amaral y Oso Leone son los proyectos en los que aporta su destreza con las baquetas. En mayo llegó a manejar hasta tres repertorios distintos. Se le sumaron dos más, el de Santiago Auserón y el de la banda que lidera junto a Jaime García Soriano. El motivo: el proyecto que presentarán el próximo 12 de agosto en el Sonorama, una alianza de los Sexy con Juan Perro que estos días se está perfilando en los estudios Urban de Palma

Toni Toledo (Ibiza, 1977) proviene de la escena de los 90 y continúa muy activo en distintos proyectos que le mantienen alejado de la isla y unido a Madrid. También se ha lanzado a grabar bandas de la isla. Del panorama local, admira a Miquel Serra. Y de los grupos nuevos, siente curiosidad por cómo evolucionarán los Wheels. "En Madrid, la visión que se tiene de Mallorca es que hay muchas cosas pero que no salimos de aquí".

-¿El indie ha muerto?

-Sí en el sentido que se entendía antes. Para mí el indie de antes no era indie porque nació apoyado por marcas que lo camuflaban de independiente. Ahora el indie sí puede serlo porque tenemos los medios para serlo. Me refiero al indie entendido como do it yourself. Y saltarse los intermediarios. Ahora hay canales suficientes para llegar directamente a quien tú quieras. Hoy sí que no hay excusas. Esta gente que se queja de que viene poca gente a mis conciertos... Lo lamento pero...

-Pero la realidad es que la gente no va a los conciertos.

-Claro que no va, la cultura que hay no... Pero, ¿qué has de hacer?, ¿despotismo ilustrado?, ¿les has de obligar? Creo que el indie está más vivo que antes en el sentido de "hazlo tú mismo".

-¿Es la insularidad un obstáculo para las bandas de aquí?

-Es una excusa. Cuando empiezan todos los grupos hacen el mismo ciclo. Comienzas a tocar aquí en Mallorca, tocas sin parar, te emocionas y al final te das cuenta de que estás quemando la isla. Y o bien das el salto y empiezas a probar o te quedas. No me quiero poner nostálgico, pero antes era más complicado dar el salto y organizarse. Hoy día con internet te puedes organizar con otros grupos. Antes era un poco más difícil entrar en una escena o circuito. Hoy día no hay excusa para no salir fuera a tocar.

-¿Por qué pasó de tener una banda fija a estar en varios proyectos?

-Ese cambio nunca fue una elección, así como tampoco me planteé como una elección que quería ser músico. En realidad, una cosa me llevó a la otra. Echando la vista atrás, creo que el punto de inflexión fue Iván Ferreiro. Fue él quien me llamó y me pidió que tocase con él. Con Iván estuve seis años, hasta 2008. En aquella época yo estaba con Sterlin. Con Sterlin íbamos poco a poco. Y empecé a trabajar aquí en el estudio de Rafa Rigo, Urban. Rafa me enseñó a grabar. En aquella época estaba así, un poco de freelance, y no tenía mucha cosa y tampoco sabía muy bien hacia dónde tirar. De todos modos, no me planteaba hacer otra cosa. La música siempre me ha gustado y no he estudiado. La música era mi inquietud y mi salida. E Iván en este sentido me abrió los ojos y me dio trabajo. Aprendí mucho con él. Y después de él, vino Amaral. Y luego me llamó Paco Colombás para entrar en Oso Leone porque el batería que tenían ya no iba a tocar con ellos.

-¿Cómo se vive estando en diferentes proyectos?

-En cada uno de los proyectos ellos quieren que tú aportes tu parte. No eres una herramienta y ya está. Ellos esperan que tú aportes cosas, pongas de tu parte y seas creativo. Lo que sí es cierto es que te has de adaptar al sonido de cada uno de los proyectos. Y ver lo que requieren. Hay muchas cosas que vienen de puntos diferentes, pero hay otros en los que confluyen.

-¿Y no se vuelve loco?

-No, o no más (risas). El mes de mayo, por ejemplo, me pasó una cosa que yo no esperaba: gira de Oso Leone después de tres años de grabar disco e Iván me llamó para sustituir al batería, que tenía que ser padre y después se puso enfermo. Fue recuperar un repertorio que hacía años que no tocaba y sumarle otros discos que ya se habían grabado. Fue un aprendizaje brutal. Y eso se ha mezclado con Amaral. Que estamos puliendo una versión nueva del directo que se grabará a finales de verano. El mes de mayo se juntaron estas tres cosas. Además del aprendizaje del repertorio de Santiago Auserón. ¡Estaba con cuatro repertorios diferentes en la cabeza! Mi padre me preguntaba: ¿cómo lo haces sin partituras? Supongo que con los años desarrollas memoria, aunque después no me acuerdo de las caras de la gente. Pese a ello, casi faig un tro.

-De la generación anterior a Sexy Sadie, ¿quién les gustaba?

-De aquí admirábamos mucho a Los Crudos y a The Frankenbooties, donde estaban Joan Vich, Manel y la conexión Muro. Nosotros teníamos media pierna en Can Picafort.

-En el Malafama.

-Sí. Allí llegaba la música nueva. Fue donde hicimos muchos descubrimientos.

-¿Había una escena?

-Sí. En Muro, sa Pobla, Can Picafort... El hecho de estar más aislados o doblemente aislados provocaba que la gente tuviera más inquietudes. Muchos viajaban a Londres y traían discos. En Palma no es que no hubiera escena, pero creo que estaba más dispersa en ese momento. En Gomila sí había muchos garitos. Podías tocar cada fin de semana en un lugar diferente.

-¿Ahora hay escena?

-A conciertos no voy demasiado. Estoy mucho por Madrid. Más que escena de grupos, la escena la veo a través de distintos promotores o agencias que han salido y a nivel de estudios de grabación también. Creo que todo esto es lo que hace que los grupos se junten. De estudios, están Favela, Urban, Diorama...

-Ya no hace falta irse a Paco Loco.

-(Risas) No hace falta. Aunque Paco Loco mola mucho. Lo de Loco no es gratuito. Y escena la veo más en Manacor que en Palma. En Manacor es donde menos playstations se han vendido en la historia. Los niños con doce años se ponen a tocar. No sé por qué. Pero allí fue donde se montó una de las primeras tiendas de instrumentos de la isla. Sono Music creo que es del 70.

"Con Sexy Sadie nos hemos dado cuenta de que antes nos encantaba estar acotados y tener etiquetas y eso afortunadamante se ha acabado"

-Su clímax con Sexy Sadie.

-Desde que sacamos el primer disco hasta el año 2001, cada vez había una sorpresa nueva. El momento clímax para mí fue Benicàssim. No nos imaginábamos allí.

-No fue la típica actuación de un grupo local en un festival nacional programada a mala hora.

-No. Es cierto que los festivales tienden a tratar diferente a los grupos nacionales que a los de fuera. Siempre ha sido así. Allí tocamos dos años: en 2000 y en 2003. Y en los dos tuvimos buena franja horaria, en el principal escenario y lleno de gente. Tuvimos repercusión. Vendimos a lo mejor 15.000 copias. Ahora si vendiéramos 15.000 copias lo petaríamos. Pero en aquella época por ser indies no estaba nada mal. También me marcó viajar a Nueva York, aunque fuera muy underground. Tocar en el CBGB para mí fue... Ya no existe aquello... Ya no vuela el Concorde, ya no existen las Torres Gemelas. Es como haber vivido otra época.

-¿Qué está pasando con el trap que arrasa? ¿Acaso los indies hacen una música muy pretenciosa?

-Estoy muy lejos de ese mundo. Hay gente del indie que está más abierta a estas tendencias. Por ejemplo, a Juan Aguirre de Amaral también le interesa estar pendiente. Y entiendo que no haya que estar al margen de ello. Los Planetas se han acercado al género con la canción Islamabad. Pero a mí culturalmente... Supongo que cuando mi hijo sea más mayor, estaré pendiente. Y lo del trap sí es cierto, arrasa. Lo hablábamos con Santiago Auserón el otro día. Él ha hecho la tesis doctoral enfocada en la música y en cómo en España cada generación ha cerrado barreras y ha vuelto a empezar de cero en lugar de coger la tradición de la generación anterior. Lo que no me creo es que el trap haya pegado tan fuerte sólo por el marketing que tiene detrás. Ese éxito no viene de la nada. Volviendo a la pregunta, no entiendo el éxito del trap, porque yo soy un friki. Estoy al margen.

-¿Usted jamás tocaría trap?

-No lo sé. Ahora mismo estamos tocando ska con las canciones de Juan Perro, que tienen todo ese mestizaje de música afrocubana. Como Sexy Sadie es un reto hacer eso. Y a la vez nos suena natural. Instrumentalmente tocamos mejor y tenemos menos prejuicios. Y nos hemos dado cuenta de que antes nos encantaba estar acotados, tener etiquetas. Y eso afortunadamente se ha acabado. Era ignorancia o provincianismo.

-¿Cómo surge el proyecto con Auserón?

-Lo de Santi surgió porque Javi Ajenjo, el director del Sonorama, siempre busca golpes de efecto para el festival. A él y Manuel Notario, que fue mánager de Santiago Auserón y de Amaral, se les encendió la bombilla con esta suerte de colaboración porque conocía una versión que hicimos de Sexy Sadie hace años de Oscuro Affaire de Radio Futura y Auserón había manifestado que era una de sus versiones preferidas. Cuando nos lo propusieron nos abrumamos un poco.

-¿Ya tienen el repertorio?

-Sí. La mitad es Radio Futura y la otra mitad Juan Perro. Se supone que la excusa eran los 35 años de canciones de Santiago Auserón desde La estatua del jardín botánico. Santi también ha insistido en que quería hacer canciones de Sexy Sadie. Él nos pasó una lista de su repertorio y nosotros elegimos y nosotros le pasamos una lista del nuestro y él eligió. Llevamos trabajando en esto tres meses. Y hemos hecho tres o cuatro ensayos, y la semana que entra haremos el trabajo intenso. Lo del Sonorama es el 12 de agosto.

-¿Qué queda de los 90?

-Queda gente, pero nos hemos reciclado. Toni Noguera tiene su estudio, Joan Vich vive en Cádiz, Toni Verd ha vuelto con Aucell Cantaire y se ha juntado con Pep Toni Ferrer, que tiene Favela. Es gente que hace cosas.

-¿Los Crudos o Satellites deberían haber explotado?

-Sí. Explotar depende de muchas cosas. Yo los veía muy arriba, como a La Puta Opepé. Y me pregunto cómo hubieran evolucionado si hubieran dado el petardazo.

-¿Le haría ilusión ahora mismo tener un proyecto propio?

-Lo he pensado muchas veces. Conceptualmente no tendría nada que ver con música popular. Sería más un experimento mío. Y me gustaría que colaborara mucha gente.

-De los 80 a los 90 hubo un cambio. Se empezó a cantar en inglés y toda la utopía de poder cambiar el mundo se vino abajo. ¿Cuál fue el cambio de los 90 a los 2000?

-Más apertura a estilos diferentes. Fue el fin de las etiquetas. Y se dio paso al hedonismo. También entró la cuestión de considerar a las bandas un producto. Y los patrocinios entraron a tope. No se concibe ninguna iniciativa privada si no es con una marca grande detrás. Pero es que, si no, no se harían cosas. Casi prefiero esto que no que estén las instituciones. Al menos tienes más libertad.

"Veo más escena en Manacor que en Palma. Manacor debe de ser donde menos ´playstations´ se han vendido en la historia"

-Aún no se lo he preguntado a ningún músico. ¿Qué le parece Sant Sebastià?

-Me aburre quejarme de las fiestas de Sant Sebastià. Tenía gracia que la Revetla estuviera diseñada por plazas y estilos. Ahora no me interesa nada. El otro día estuve en el Artdemossa y lo de las actuaciones me gustó mucho a pesar de que se está saturando. Hoy día hay muchos profesionales en el sector que podrían hacer una buena Revetla.

-¿Qué opina de las bandas tributo?

-Nosotros hicimos una banda tributo a Portishead. Fue un ejercicio de estilo para aprender cómo hacían aquellos sonidos tan personales. También tengo una broma que no es mía: "Como el mago de Oz, no tengo valor, no tengo corazón, no tengo cerebro, pues monto una banda tributo". Es muy cruel, pero me hace gracia. A mí no me ofende. A ver, todos hemos empezado haciendo bandas tributo, lo que pasa es que no lo decíamos así. Eran encubiertas. Comienzas con influencias y grupos que te gustan. No empiezas de la nada. Otra cosa es que te centres en un solo grupo y te especialices. Pero bueno, no lo juzgo. Si tienes demanda...

El músico haciendo probaturas. B. Ramon