Rock alemán en defensa de Mallorca

No todos los alemanes que vienen a Mallorca forman parte de ese "turismo de borrachera" que reina en la zona del Arenal. Los hay comprometidos medioambientalmente al ritmo de la música punk rock. El power trio alemán Itchy, formado en 2001 y con siete publicaciones discográficas a sus espaldas que les han permitido girar por medio mundo, aterrizará en la isla el próximo lunes para grabar un videoclip comprometido y ecologista.

El rodaje de la cinta se prolongará durante una semana. Una de las canciones de su nuevo disco, que lleva por título All we know y que salió a la venta este mismo año, tiene como tema central el mar. OceanCare, organización que lucha por la sostenibilidad medioambiental así como por el cuidado de los océanos y los animales que en estos habitan, apuesta por los alemanes y por la isla como escenario idóneo para materializar la parte visual de esta canción. Y no solo vienen a grabar. La organización, el grupo y el equipo de filmación participarán en jornadas de limpieza de playas y realizarán entrevistas con activistas y demás personalidades locales para tratar la problemática del plástico como contaminante en Mallorca y animarles a unirse a la causa de OceanCare.

No es la primera vez que OceanCare extiende sus redes por Balears. En 2014, la prestigiosa organización suiza volcó sus esfuerzos contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, impulsando una campaña bajo el nombre de S.O.S. from Ibiza con la que logró miles de firmas de ciudadanos de países de habla alemana.

OceanCare es desde el año 2011 asesor especial de la ONU sobre protección del medio marino. Además, es una asociación creada en 1989, cuya labor fundamental es la defensa de los océanos y de la vida marina, labor que desarrolla a nivel mundial mediante actividades de investigación, campañas de conservación, de educación ambiental y de intervención en diferentes foros internacionales.

La apuesta de la organización medioambiental ha sido esta joven banda de punk alemana, que desde sus inicios ha estado comprometida socialmente y nunca ha escondido su activismo por un mundo más sostenible. Esta vez, el punk es un protagonista fundamental para la campaña. Con los alemanes se pretende llegar a un público joven, a una generación crucial para dar continuidad a la causa. Con el lanzamiento de su nuevo disco y la canción citada para defender un mar limpio, Itchy ejecuta acordes de punk por un mundo mejor.