Bonet, Miró y Catany, apuestas en el Llull

El Gobierno autonómico intensificará desde los próximos meses la presencia de artistas baleares en los proyectos del Institut Ramon Llull. Maria del Mar Bonet en Túnez y Egipto, la Simfònica en la sede de las Naciones Unidas, Joan Miró en París y Toni Catany en Europa y América, son las principales apuestas del archipiélago a través del organismo que promueve la lengua y cultura catalanas.

En total, conforman una veintena de propuestas artísticas, que viajarán a 17 países diferentes. Además de las mismas, hay que destacar la creación de la Cátedra universitaria Marià Villangómez en Leipzig.

Los conciertos de Bonet en Túnez y El Cairo contarán con la participación de la Emsemble de Musique Traditionnelle de Tunis. Los mismos están enmarcados en el 50 aniversario de la cantante. La colaboración entre la mallorquina y la Ensemble nació a principios de los 80. En esta ocasión, tocarán en el anfiteatro romano de Eljem (24 de julio), dentro del marco del Festival Internacional de Musique Symphonique de Eljem (Túnez). Asimismo, la mallorquina regresará a cantar a la Opera House del Cairo el 24 de noviembre. "He querido ir a aquellos lugares donde más alegrías he tenido, que son aquellos donde he podido dialogar con los músicos del lugar. En Túnez, tengo a mi gran amigo Fethi Zghonda. Y en Egipto a Hoosam Ramzy. También me hubiera gustado ir a Damasco... Recuerdo un concierto inolvidable en unos jardines del centro de la ciudad", evoca muy emocionada Bonet, para quien estos diálogos musicales han sido imprescindibles en su carrera.

Otra de las principales actividades de Balears con apoyo del Llull será la exposición de una serie de grabados de Joan Miró en el Centre d'Estudis Catalans de París, que cumple 40 años. En concreto, se mostrará a partir del 8 de noviembre la serie Fundació Palma, formada por cinco estampas realizadas en Ciutat mediante el aguafuerte, la aguatinta y el carborúndum.

En el apartado de artes plásticas, cabe añadir la itinerancia de la exposición de Toni Catany Altars profans, que corresponde a las últimas fotografías que tomó. El tour -aún por cerrar- se realizaría en 2018 por distintas salas de países de Europa y América. Como actividad paralela, el escritor y articulista Biel Mesquida actuaría con un espectáculo poético-musical creado ex profeso para cada una de las itinerancias.

Otro de los proyectos importantes con el Llull es el concierto de la Simfònica -con un coste de 46.000 euros- previsto para el 14 de octubre. Se celebrará en la sala de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra y bajo la cúpula del pintor Miquel Barceló.

La participación de Balears en las actividades del Llull -que deben ajustarse a los 500.000 euros que aporta el archipiélago al organismo, con una dotación total de 9 millones- se cierra con presencia en el Babel Sound, en el festival holandés Spoffin, en el Ojo de Pescado, en el Nexo de Buenos Aires, en el plan piloto de residencias artísticas, en la presencia de programadores en Fira B! (diez) y Nit de l'Art (cinco) o la participación en el Incontro Galego, entre otras iniciativas.