Bad Religion: "Donald Trump es solo otro síntoma de la América más sucia"

Con 37 años en los escenarios y más de 16 trabajos discográficos, el grupo de punk californiano se ha consolidado como uno de los referentes del género. Este sábado visitará la isla para tocar en el festival Mallorca 'n' Roll, en Inca, junto a Toy Dolls y Gatillazo. El bajista Jay Bentley adelanta detalles de la actuación que ofrecerán

Ya son 37 años en los escenarios. ¿El punk nunca muere?

No. No es una cuestión de cómo te comportas en el escenario o la música que tocas. Es la manera en que eliges vivir tu vida. Es la supervivencia.

¿Qué les motiva a seguir encabezando festivales como este Mallorca'n'Roll? ¿Cuál es la clave para mantener un espíritu tan joven en directo teniendo tanta experiencia?

Pasarlo bien haciendo algo que realmente nos gusta. Creo que todos pensamos de la misma manera. Estamos agradecidos por la oportunidad de seguir haciéndolo, de mantener las ganas, pero sabemos que en el momento en que todo esto deje de ser divertido para nosostros, entonces deberemos parar.

Su último trabajo se publicó en 2013. De eso ya han pasado cuatro años. ¿Qué repertorio ofrecen actualmente en directo?

Tocamos un poco de todo. Siempre tratamos de que sea excitante para nosotros a la vez que entretenido para la gente que nos viene a ver. Tocamos desde los temas más populares hasta los más oscuros.

¿Cómo ven la situación de la escena punk en 2017? ¿Qué ha cambiado desde los explosivos años 80?

Ahora existe una escena global. Todo el mundo sabe acerca de todos y hay, literalmente, miles y miles de bandas en la escena. Políticamente sigue todo igual; en el ámbito de la música quizás es todo un poco mejor.

¿Es Donald Trump uno de los motivos por los que ven necesaria esta gira europea?

Para nada. Donald Trump es solo otro síntoma de la América más sucia. Hemos estado delante de tantos presidentes y encarnaciones de Europa que esto conllevará a otra administración más que seguramente acabará tan rápido como empezó. Es divertido ver cómo Europa se toma la elección de los americanos de este payaso. Estoy disfrutando del meme del G-19.

¿Creen en la música como motor de reivindicaciones sociales?

Realmente no. Puede que tenga alguna influencia en ciertas ideologías en algún grupo de edad específico, pero lo veo más como un espejo que no como un motor de cambio. No creo que el arte pueda cambiar nada, simplemente es un reflejo de la realidad.

¿Tiene cura la situación sociopolítica actual? Parece que con la globalización es más difícil cambiar el sistema.

La cura es la educación, que es la causa de que algunos grupos sociales sean tan anti-intelecutales. Tristemente hay mucha gente que no toma conciencia y acaba mordiendo el anzuelo de muchas noticias basura. Eso es lo difícil de combatir: la influencia de los medios.

Convivirán con el punk inglés de Toy Dolls. ¿Qué opinan sobre la escena punk británica?

Esos tipos son amigos nuestros y siempre es un placer tocar junto a ellos. La escena de punk inglesa fue obviamente importante y a día de hoy sigue siendo igual de vibrante. ¿Cómo puede ser tan malditamente bueno Frank Carter? Es genial.

¿Son más de The Ramones o de The Sex Pistols?

De Sex Pistols.

¿Veremos el cuarenta aniversario de Bad Religion?

Eso esperamos, aunque no lo hubiese dicho hace 20 años.

¿Qué planes tienen tras esta gira europea?

Espero que nos pongamos manos a la obra con un nuevo disco, aunque creo que para eso habrá que esperar y ver cómo van las cosas.