El homenaje más fiel a Queen llega a Trui Teatre

Dios Salve a la Reina homenajeará esta noche, a partir de las 21 horas, en Trui Teatre a Queen en un concierto "que repasará los temas más conocidos de la mítica banda británica e incluirá un vestuario inspirado en el original del grupo", detalla el cantante Pablo Padín, quien se meterá en la piel de Freddie Mercury.

El show ofrecerá canciones míticas como We are the Champions, Somebody to Love o Love my life, entre otros temas.

La banda Dios Salve a la Reina empezó en el año 88 con el objetivo de representar las canciones de The Queen ,y a día de hoy, el grupo lleva más de 15 años realizando conciertos por todo el mundo con la esencia original de la banda británica con sus vestimentas, su estilo de música y sus letras.

"Al principio era muy difícil imitar el estilo musical del grupo, tienen una complejidad intrumental y vocal que nos costó dominar", comenta Padín.

Actualmente, el grupo está de gira por España hasta noviembre. Ciudades como Barcelona, Madrid o Cádiz son varios de los lugares del tour que les espera.