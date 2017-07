El cantante de soul Tommy Hunt ofrecerá tres recitales en Peguera

El cantante de soul y northern soul Tommy Hunt, integrante de los míticos The Flamingos, actuará durante tres días seguidos en el Hotel La Concha Soul (Peguera), establecimiento con una cuidada programación dedicada a la música negra. En concreto, el norteamericano se subirá al escenario del jueves 13 al sábado 15 a partir de las 20 horas. La entrada es gratuita y quienes vayan tendrán la posibilidad de cenar en el hotel.

La carrera musical de Tommy Hunt se remonta a 1959, año en que formó parte del combo de R&B y Doo-Wop The Flamingos, conocidos por su hit I only have eyes for you, entre otros.

A partir de 1960 comienza su carrera en solitario en Nueva York dándose a conocer en las radios con temas como I just dont know what to do with myself compuesta en 1962 por Bacharach y que más tarde alcanzaría mayor fama interpretada por Dusty Springfield.

Hunt se convierte en un habitual de la mítica Sala Apollo de Harlem, donde coincide con artistas de la talla de Jackie Wilson, Marvin Gaye, Ray Charles, Diana Ross and The Supremes, The Shirelles, Dionne Warwick, Chuck Berry y Sam and Dave.

En 1969 se mudó a Reino Unido, donde estaba emergiendo una escena musical entre los jóvenes del norte de Inglaterra principalmente marcada por los singles de soul difíciles de conseguir y el baile. Es en la eclosión del northern soul donde Tommy Hunt encontró su mayor filón.