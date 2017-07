Palma, al son de 'Despacito'

La noche era para bailar y la Plaza de Toros bailó. Bailó y vibró al son del Despacito de Luis Fonsi. La canción del verano se hizo de rogar pero a mitad del concierto el Coliseo Balear estalló y se rindió al hit del momento. Así, la plaza se transformó en un gigantesco karaoke cuando el de Puerto Rico entonó su Despacito y unas 3.000 voces continuaron con Quiero respirar tu cuello despacito... Y si quedaba alguien sin mover las caderas, todo el recinto bailó al son de Pasito a pasito, suave suavecito...

Seguidores de todas las edades, sobre todo, jóvenes y muchos padres con hijos, no quisieron perderse uno de los conciertos del verano mallorquín. Fue una noche animada. No podía ser de otra manera porque todos los allí presentes llevaban el ritmo metido en el cuerpo. Y sobre las diez menos cuarto de la noche, llegó él, el rey del verano. Luis Fonsi saltó al ruedo con su Tanto para nada. El público se sumó a su ritmo haciéndole de coro. De hecho, sus seguidores se entregaron al son del puertorriqueño desde el primer minuto. El artista del momento continuó con Corazón en la maleta, con guiño incluido a la isla, y Nada es para siempre. "Te quiero Mallorca" fueron sus primeras palabras. Con Imagíname sin ti, las emociones estuvieron a flor de piel y sus fans estallaron en aplausos. Y fue cuando el artista se entregó a su público. "Muy buenas noches Palma de Mallorca", gritó. "Yo me llamo Luis Fonsi. ¡Qué belleza de lugar! Esperemos que sea una noche especial para todos ustedes. Vamos a tratar de hacer un recorrido por mis últimos 20 años de música, unos 20 años que han pasado muy rápido", confesó. "Cantaremos canciones del presente y quizá un poquito del futuro, de lo que viene para ver si les gusta". Y aquí sus seguidores enloquecieron. "Si no les gusta, me mienten por favor", suplicó. "Quiero que bailen conmigo y se enamoren conmigo. ¿Estamos listos?". "Sí", contestó la plaza al unisono. "Esta próxima canción es una de las nuevas", desveló y con las primeras notas de Apaga la luz, el público ya no podía dejar de bailar.

La noche estuvo llena de cambios de ritmos. Guitarra en mano, entonó Llegaste tú, dedicada a su hija, presente en el concierto y autora de la foto que Fonsi compartió ayer en las redes con la Seu de fondo. Tras Por una mujer y ya en la mitad del concierto, sonaba la reina del verano y así llegó el delirio colectivo, un delirio que se volvió a repetir en la despedida de la gran noche mallorquina, de nuevo, el Coliseo Balear bailaba Des-pa-ci-to.

Pero no todo fueron alegrías en esta tercera parada de su Love+Dance World Tour que le llevará por 19 ciudades españolas este verano. La organización denunció la falsificación de entradas a través de la web Viagogo. Pese a ello, la noche solo tuvo una palabra: Despacito.