Manu Tenorio: "Sería de irresponsables rechazar la etiqueta de triunfito"

El sevillano regresa a la isla con su trabajo 'Con el alma encendida' en un concierto en S'Arenal de Llucmajor mañana a las 23.30 horas, donde no faltarán clásicos como 'Tu piel' o 'Lucía'. Tras el recital, firmará discos para tener un contacto directo con sus seguidores

¿Qué le brindará al público con el recital de mañana?

Venimos con muchas ganas porque siempre hemos disfrutado en tierras mallorquinas. Soy un asiduo de las islas porque en verano voy a Menorca, a Eivissa y el año pasado estuvimos en las regatas en Palma. Lo pasé genial. Ahora estamos en plena gira y este sábado hacemos escala en la isla para presentar las canciones de Con el alma encendida. Obviamente, habrá momentos para recordar los temas que me han ido acompañando en estos últimos quince años como Tu piel, Alegría de vivir o Lucía.

¿A pesar de estar en plena gira, ya trabaja en su próximo disco?

En la industria de la música siempre hay que trabajar con muchos tiempos de distancia. Si se quiere sacar un trabajo en marzo o abril del año que viene, tienes que estar trabajando desde el año anterior porque hay muchos procesos antes de entrar a grabar el disco. Hay que componer las canciones y soy de los que se pone con bastante tiempo de antelación porque me gusta dar un tiempo a los temas para ver cómo maduran, cómo evolucionan o si son adecuados. Desde hace algún tiempo compongo canciones nuevas para elaborar un nuevo proyecto. Quizás haremos un nuevo disco para celebrar los quince años de carrera y saquemos un recopilatorio junto a algunos temas más.

Es decir, tendremos nuevo disco de Manu Tenorio en 2018.

Efectivamente. Asimismo estamos preparando una gira que me ilusiona mucho con la compañía de seguros médicos Asisa que tiene departamentos de la mujer repartidos en distintos hospitales a nivel nacional. Estos departamentos se ocupan de asistir, atender y tratar algunas enfermedades exclusivamente del género femenino. Haremos una gira de 15 conciertos con Asisa para dar a conocer estos servicios a través de la música. Serán unos recitales muy participativos con una finalidad muy noble.

¿Qué le llevó a emprender este proyecto?

Asisa pensó en desarrollar esta iniciativa porque hace meses hicimos un concierto en Valencia que tuvo un gran éxito. Es muy ilusionante porque es una iniciativa muy comprometida.

¿Cómo puede ayudar la música a afrontar una enfermedad?

La música nos da una paz interior, nos ayuda a gestionar a nivel emocional y sentimental este tipo de enfermedades. Aunque no te va ayudar a erradicarlas, de alguna manera te ayuda a paliarlas.

Celebrará sus 15 años sobre los escenarios con un disco recopilatorio. ¿Qué balance hace?

El balance es exclusivamente positivo. Desde Operación Triunfo, hace quince años, sigo trabajando, haciendo conciertos y no ha habido ni un año que me haya podido permitir vacaciones porque siempre he tenido actuaciones y compromisos. Por ello, creo que la lectura es positiva porque logré alcanzar mi sueño y sigo viviendo feliz. Estoy en un momento con muchos proyectos entre manos.

¿En qué punto se encuentra la carrera de Manu Tenorio?

Estoy en un momento de madurez perfecta. Tengo una edad en la que no soy ni muy joven ni muy viejo. Estoy en un punto de equilibrio perfecto. Quedan muchas cosas por hacer y tengo mucha fe y confianza con la gente que trabaja conmigo.

¿Qué le inspira a Manu Tenorio a la hora de componer?

Me inspiran las emociones y también me motiva sentirme comprometido con la letra; componer cosas con las que me sienta identificado y, sobre todo, que al final el público haga suya la canción.

¿Ha cruzado el charco Con el alma encendida?

Hemos hecho alguna incursión por América trabajando algún que otro single como Sin pausa, sin prisa. Esperemos que mi próximo disco, que será un recopilatorio, nos ayude a meternos de cabeza en América que es mi gran asignatura pendiente.

¿Qué le debe a Operación Triunfo?

Realmente cuando haces una retrospectiva y miras hacia atrás, te das cuenta de lo que el programa te ha aportado a nivel profesional y personal. Te das cuenta de que es maravilloso porque por una parte fue la oportunidad, la alternativa que tantos años estuve buscando. Antes de Operación Triunfo, cantaba en bodas, bautizos, comuniones, en grupos de música, componía y llevaba muchos años luchando por hacerme un hueco. Fue la alternativa que buscan los toreros para dedicarse a la profesión. Para mí, Operación Triunfo fue lo mismo.

¿Se esperaban que OT. El Reencuentro tuviera tanto éxito?

No éramos conscientes. Realmente se volvió a repetir la misma historia de hace 15 años. Cuando se hizo el programa, nadie tenía demasiada fe y nadie calculaba que tuviera tanta repercusión. Hace 15 años el programa tuvo un éxito rotundo que nadie se esperaba y el Reencuentro ha vuelto a ser un gran éxito.

Rosa López asegura que ya no es 'Rosa la triunfita'. ¿Le molesta esta etiqueta?

Hay gente que esta etiqueta le da como urticaria pero me parece que es de una falta de madurez y una falta de respeto porque realmente el programa nos dio una oportunidad y nos ha ayudado a abrirnos camino en este mundo. Realmente no hay motivos para rechazar esta etiqueta. A mí no me molesta.

Arropó a su compañera en su reality Soy Rosa de Ten TV.

Me lo pidió personalmente porque para ella este reality era importante y le hacía ilusión. Como prácticamente es como mi hermana, participé con mucho gusto. Veo a Rosa en muy bueno momento aunque en muchos aspectos debe seguir creciendo como persona. Tiene ganas de triunfar y esto es muy importante.

¿Qué canción elegiría para desconectar un día de verano?

Desconectaría con Paso a Paso, una canción de mi último disco que es muy especial porque se la compuse a mi hijo Pedro. Me siento muy identificado. Cuando la escuchas y le prestas atención a la letra, realmente te transporta.