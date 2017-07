Fira B! habla catalán y se alía con la Nit de l'Art

Fira B! ha crecido en programación, en ámbito de actuación y en presupuesto. El escaparate de la música y las artes escénicas de Balears que se celebrará entre el 20 y el 24 de septiembre en diferentes espacios de Palma incorporará este año espectáculos y conciertos de artistas de Cataluña y Valencia. Además de los programadores y profesionales que el año pasado viajaron hasta Ciutat (cerca de 150) para conocer las propuestas, se sumarán en esta tercera edición los que pueda aportar el Institut Ramon Llull.

Otra de las novedades, bastante sorprendente, es que la feria profesional, también abierta al público general, irá de la mano de la Nit de l'Art, habida cuenta de la coincidencia sobre el calendario de las dos grandes citas. "Tuvimos que cambiar la fecha de Fira B! para no coincidir con la feria de Terrassa", justificó ayer el director del IEB Francesc M. Rotger. Así, la colaboración entre ambos eventos ha cristalizado en dos conciertos (Bearoid y El Día Eléctrico) que se celebrarán en una galería de arte. "No es la situación ideal coincidir, procuraremos combinarnos en futuras ediciones; pero al ser fin de semana seguramente mucha gente lo podrá combinar", opinó la consellera de Cultura Fanny Tur.

Fira B!, que cuenta con 30.000 euros más de presupuesto (180.000) y forma parte de una red de ferias de música junto a Trovam!, la de Vic y Manresa, también se sumará a los actos de celebración del Any Pasqual Calbó i Caldés con la programación del montaje Calbó o el viatge d'Orfeu.

Con el fin de ordenar un calendario con los programadores, el IEB ha puesto en marcha una plataforma o herramienta virtual (ya activa) con la que los profesionales ya pueden concertar citas y entrevistas con los artistas que les interesan. Los programadores también visitarán diferentes residencias de artistas en Sineu, Alaró y Maria.

La colaboración con el Consell y Cort se materializa en la cesión de espacios como el Principal (se han programado dos de sus coproducciones y la Simfònica actuará en la Sala Gran) o los teatros municipales y Ses Voltes. El Centre de Cultura Sa Nostra, el Arxiu o Can Alcover también serán lugares activos.

Participarán este año en la Fira, que registró una afluencia de 5.000 personas, 24 compañías escénicas y 41 grupos de música. Entre las bandas actuarán Astrolabio, Damià Oliver, Garras, Go Cactus, Go!Man!Go!, Jane Yo, Maranges, Jorra i Gomorra, Lava Fizz , Satellites, The Prussians o Poomse, entre otras. Podrán verse montajes de En Blanc, La fornal, La Impaciéncia, De Ferro, Iguana Teatre o Trampa, entre otros. La programación completa se puede consultar y descargar aquí: www.firab.org.

Balance de la edición anterior

Haciendo balance de la edición anterior (Tur señaló que después de esta tercera será el momento de valorar los efectos de la feria y estudiar si se ha de reconducir), desde el IEB se informó de los resultados del primer semestre: una gira por Argentina y Uruguay de Dalí ha mort, L'arquitecte i l'emperador d'Assíria y Stormy Red. Ones se representará en el Grec. Colaboraciones de Tomeu Moll y Mateu Malondra con músicos de Finlandia. The Wheels ha empezado a trabajar con la agencia Industrias Bala. Se han cerrado actuaciones de Donallop, Pistola o The Prussians en el festival Altacústic o el Vida contrató a Zulu-Zulu. En el Kulturbörse de Freiburg se representaron Vincles y Remor.