Joan Carles Bestard abre el telón de Mérida

El actor mallorquín encarna al sumo sacerdote Calcas en una de las producciones más esperadas del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El montaje, que se estrenará el 2 de agosto, es una versión en formato musical de la opereta ´La bella Helena´ de Offenbach. El texto se actualiza con alusiones a recientes casos de corrupción política

Joan Carles Bestard se enfrenta a un verano cargado de proyectos. El más importante de ellos es la participación en el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. En concreto, el actor mallorquín forma parte del elenco de La bella Helena, una coproducción del propio festival y Rodetacón Teatro. La pieza aspira a ser uno de los grandes éxitos del ciclo, habida cuenta de que en estos momentos "es la obra que más entradas lleva vendidas", comenta Bestard a este periódico.

El intérprete desvela que la versión de La bella Helena, que será protagonizada por Gisela (ex concursante de OT y habitual en los musicales de Disney) y que está basada en la opereta homónima de Offenbach, "se ha transformado en un musical actualizado con muchos guiños a la actualidad política del país". "Da mucho juego porque la historia original pivota sobre la corrupción", asegura. En concreto, se narran los manejos que se producen entre los dioses del Olimpo. "Las tres diosas más importantes, Afrodita, Atenea y Hera, discuten sobre quién es más bella. No se ponen de acuerdo y convienen en señalar a un terrenal para que sea él quien tome la decisión", relata. "Entonces las tres tratan de corromper a Paris para condicionar su elección. Afrodita es la que comete la corruptela mayor porque le promete a Paris que conocerá a la mujer más bella de la Tierra, Helena", continúa. "Y es entonces cuando ésta viene a convertirse en los sobres de Bárcenas del siglo XXI", opina Bestard, quien encarnará a Calcas, el sumo sacerdote del templo de Zeus. "A Afrodita no le caigo demasiado bien y me lo hace pasar mal. Me encarga poner en contacto a Paris y Helena.Y ya se sabe, a partir de esta relación se desencadenó la Guerra de Troya", señala.

Éste es uno de los proyectos más importantes y de peso al que se enfrenta Bestard. "Tuve que pasar varios castings multitudinarios en Madrid y varias pruebas. Un proceso de selección que duró seis meses. Jamás pensé que me fueran a coger y al final me llamaron".

Los ensayos acaban de comenzar. "Estamos en una escuela de arte dramático de Madrid a las órdenes de Ricard Reguant, director del montaje", apunta. El próximo día 31 se trasladarán a Mérida, donde ensayarán en el teatro romano hasta el día del estreno, el 2 de agosto. "El montaje podrá verse en el festival hasta el día 6. Y está prevista una gira a nivel estatal durante 2018", detalla.

Al tratarse de una comedia musical, no hay actor que se salve de la parte de baile y canto. "A mí también me ha tocado, aunque es cierto que mi personaje tiene sobre todo texto", asegura. El 80% es fiel al original, "el resto son añadiduras relacionadas con la actualidad y sobre todo con la corrupción del PP", desvela.

La partitura musical es de nueva confección. Ha corrido a cargo de Ferrán González. Las letras de las canciones nuevas las firma Xènia Reguant. Y la escenografía mantiene el espíritu clásico, a pesar de contener elementos actuales que provocarán la hilaridad del público.



'Diez negritos' en el Apolo

Tras su paso por Mérida, Joan Carles Bestard descorchará nuevo proyecto en el Teatro Apolo de Barcelona. Después de una semana de descanso, comenzará los ensayos de una nueva versión de Diez negritos de Agatha Christie, dirigida también por Reguant. El mallorquín, que ha pedido excedencia en el colegio (también es maestro) para poder enfrentarse a todos estos proyectos teatrales, encarna al doctor Armstrong, "un personaje con una historia negra". El actor estará en el Apolo desde septiembre hasta el 17 de diciembre, con posibilidad de alargar el contrato un mes más. "La intención es después girar por Madrid", desvela.

Bestard, muy conocido por su personaje de Madó Pereta, está ilusionado con esta nueva etapa profesional. "Necesitaba desconectar de la isla. Madó Pereta me sigue dando trabajo, pero hay muy pocas oportunidades en la isla para la interpretación. La isla es un desierto espantoso a nivel cultural", sostiene.