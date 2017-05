En Pep Gonella se quita la máscara

Josep Zaforteza Calvet nació en Palma en 1927. Fue senador por Mallorca de la UCD, presidente de Sa Nostra, decano del Colegio de Abogados y es el actual presidente de la Fundació Jaume III. También fue presidente del consejo de administración de Editora Balear, propietaria de Diario de Mallorca, en los años 70, época en la que se publicaron las cartas de en Pep Gonella, generando no poco revuelo. Ayer, en IB3 Notícies, Zaforteza reconoció ser la persona tras el pseudónimo y por ende, creador del polémico gonellismo.

El 30 de junio de 1972, la sección Letras de este periódico publicó un escrito en el que se reivindicaba el legado lingüístico de mosén Antoni Maria Alcover. Aunque el artículo no cuestionaba la unidad de la lengua catalana, sí criticaba duramente su estilo demasiado "abarcelonado". Dicho artículo estaba firmado por Pep Gonella, un pseudónimo tomado del folclore mallorquín. El escrito se publicó en pleno debate por el modelo de lengua entre los defensores de las modalidades lingüísticas de las Balears y los defensores de la normalización del catalán.

El reputado filólogo Francesc de Borja Moll, quien fue discípulo de mosén Alcover, saltó a la palestra de la polémica. Se convirtió en el principal opositor de las tesis anticatalanistas de Gonella. Ello inició un intenso debate entre el lingüista y la persona tras el pseudónimo. Debate que a su vez generó un alud de cartas, réplicas y contrarréplicas, que se prolongó dos meses y medio. Borja Moll recopiló los artículos en el libro La polèmica d'en Pep Gonella.

Aunque el lingüista nunca llegó a conocer la identidad real detrás del pseudónimo, había sospechas. Algunos pensaban que Gonella era Antonio Alemany, recientemente salido de la cárcel tras su condena por corrupción. El periodista era el director de Diario de Mallorca en la época en la que se publicaron los artículos. Pero también hubo quienes señalaron a Zaforteza como autor de los escritos.

Pasados 45 años, Zaforteza ha reconocido que él es Pep Gonella, cuyo linaje dio nombre al gonellismo, movimiento reivindicativo de un mallorquinismo hostil a lo catalán. Ayer en IB3 Notícies el abogado confesó haber escrito los artículos. "En el diario encontré todas las facilidades porque era el presidente del consejo de administración. No me pusieron ningún inconveniente. Pero una cosa era mi opinión y la otra la del diario, que tenía unos intereses económicos. En ese momento no creí conveniente reconocer que yo era Pep Gonella para no perjudicar a Diario de Mallorca", explicó en la televisión autonómica de les Balears.

El presidente de la Fundació Jaume III asegura que no se siente ofendido cuando se habla de gonellismo. Y según él, al quitarse Pep Gonella la máscara no se ha desvelado nada importante.

Cabe destacar que Zaforteza es el titular por herencia de los derechos de autor de la obra de Llorenç Villalonga. En 2015 el abogado impulsó la adaptación al mallorquín del libro Bearn o la sala de les nines, con el título Bearn o sa sala de ses pepes. La novela se publicó originalmente en castellano y más tarde en catalán. Zaforteza promovió la adaptación, al observar que en Cataluña el libro era lectura obligatoria en bachillerato.



El primer artículo de Pep Gonella se publicó el 30 de junio de 1972: