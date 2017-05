Cinco canciones para entender la figura de Chris Cornell

Se ha ido Chris Cornell (52 años), vocalista especialmente conocido por Soundgarden y, más tarde, por Audioslave. Su representante, Brian Bumbery, trasladó hoy la trágica noticia. De él queda un vasto legado fruto de una prolífica carrera que también le llevó a componer canciones para películas y como solista.

Coetáneo de grandes del género grunge como Eddie Vedder (Pearl Jam), Kurt Cobain (Nirvana) o Lane Staley (Alice in Chains), Cornell deja una huella imborrable y millones de corazones rotos que, irremediablemente, hoy acudirán a las canciones de toda una vida para recordarlo. Aquí dejamos cinco de sus temas para entender lo que supuso el vocalista de Detroit.

Soundgarden

Superunknown fue, probablemente, el mejor disco de los seis de estudio publicados por Soundgarden, el último en 2013. Publicado en 1994, en él se encontraban canciones como Spoonman, Fell on Black Days o The Day I Tried to Live. Sin embargo, la más conocida fue Black Hole Sun:

Temple of the dog

En 1990, el también vocalista Andrew Wood, de Mother Love Bone, falleció por una sobredosis de heroína. Amigo de Cornell, éste decidió montar un supergrupo para homenajearlo con un disco tribuo. Temple of the Dog, con un álbum homónimo publicado en 1991, fue el resultado. En sus diez canciones sobresalía Hunger Strike:

Audioslave

La disolución de Rage Against the Machine en el 2000 (tras la salida del vocalista Zack de la Rocha) propició que los tres miembros restantes (Tom Morrelo, Tim Commerford y Brad Wilk) buscaran a un nuevo frontman. Ahí entró en escena Chris Cornell. ¿El resultado? Tres discos alabados por la crítica y público. Like a Stone fue el segundo single del álbum debut:

Solitario

El primer álbum como solista de Cornell llegó en 1999, entre sus épocas en Soundgarden y Audioslave. A Euphoria Morning le siguió Carry On (2007) tras la disolución del supergrupo. En él sobresalía, por ejemplo, una genial versión de Billie Jean de Michael Jackson o la preciosa Arms Around Your Love:

El último single

La última canción publicada por el vocalista de Detroit llegó este mismo año, el pasado 10 de marzo. The Promise es su último trabajo y lo hizo con fines benéficos, puesto que todo lo recaudado va a parar a la International Rescue Committee (IRC), una ONG creada por Albert Einstein. Como You Know My Name, compuesta para la película de James Bond Casino Royale, The Promise nació para formar parte de una banda sonora para un filme sobre el genocidio armenio del mismo nombre. Un último trabajo que, con la muerte del cantante, adquiere un nuevo significado: