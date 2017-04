Cort convertirá en director general al responsable del Solleric elegido a dedo

Llorenç Carrió comunicó ayer que la concejalía de Cultura quiere convertir al responsable de la Fundació Palma Espais d'Art (FPEA) en un director general elegido a dedo. Dicha dirección se integrará en el organigrama de la concejalía como un nuevo cargo. Aunque según Cort, todavía no hay una persona designada para el puesto, sólo varías opciones. Carrió aseguró que esperan poder solucionar esta cuestión a lo largo del mes de mayo.



A finales de diciembre del año pasado Cort ya comunicó su intención de disolver la Fundació Palma Espais d'Art tal y como se conoce. La directora general de Cultura, Francisca Niell, y el concejal de Cultura, Llorenç Carrió, manifestaron que la FPEA "no funcionó como se esperaba". Aseguraron que "una entidad así se entiende cuando hay una implicación". Según ellos se intentó mantener la Fundació y se inició la regulación, pero en el camino sólo surgieron obstáculos. La concejalía explicó que el proceso de cambio se podía alargar durante el año 2017. Por lo que quedó en el aire el futuro de la FPEA.



Según lo explicado ayer por Carrió, el cambio pasa por convertir al responsable del Solleric en un director general. El cargo se integrará en el organigrama de la concejalía de Cultura del Ajuntament y tendrá la misma categoría que la directora general de Cultura. Esta decisión implica que la persona encargada de dirigir Casal Solleric, el Casal Balaguer y el CAC Ses Voltes trabajará mano a mano con la concejalía. Será un cargo político elegido a dedo, cuyo trabajo terminará cuando acabe la legislatura o cuando los partidos del gobierno lo decidan.



Aunque todavía no hay una fecha sobre cuándo empezará a trabajar este nuevo director general. Carrió explicó que mientras se lleva a cabo la disolución de la Fundació Palma Espais d'Arts, se pondrá en marcha la creación de la dirección general y el nombramiento a dedo. El concejal dijo que esperan tener resuelta la cuestión del director a lo largo del mes de mayo. Pero primero deben decidir a la persona que ejercerá el cargo. Cort aseguró por ahora no tienen a un candidato, aunque según fuentes consultadas por este periódico sí tienen a alguien.



Cabe destacar que si el Solleric todavía no tiene a un responsable al frente es a raíz de la destitución de Gómez de la Cuesta en octubre de 2016. Pero también porque el segundo concurso público fue declarado desierto. El jurado –compuesto por Carles Gispert, Santiago Olmo, Cristina Ros, Piedad Solans y Berta Sureda– eligió como ganador a la persona que más destacaba pro su trayectoria. Dicha persona trabaja en un importante museo de Birmingham. No obstante, el candidato elegido por el jurado le comunicó al Ajuntament que ya no le interesaba la oferta. Y a pesar de que hubo otra candidata que llegó a la fase de entrevista, pero que no la superó, tanto el jurado como Cort entienden que no es apta para el puesto. Ello provocó que el concurso se declarara desierto.



Es reseñable que el jurado del segundo concurso es el mismo que eligió a Fernando Gómez de la Cuesta el año pasado. Aunque se posicionaron a favor del exdirector, manifestaron que repetirían como jurado por responsabilidad. También criticaron que la oferta de director del Solleric no era lo suficientemente atractiva para lo que se requiere. Según fuentes del jurado, el sueldo sólo puede atraer a candidatos locales. Y el presupuesto, de aproximadamente 180.000 euros, no da mucho margen de maniobra.