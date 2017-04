Sebastià Perelló gana el Premio de la Crítica Catalana por 'Veus al ras'

El escritor mallorquín Sebastià Perelló con Veus al ras en narrativa y Lluís Solà con su Poesía completa han sido galardonados con los Premios de la Crítica 2016 en lengua catalana. El novelista Fernando Aramburu, con Patria, y el poeta soriano Fermín Herrero, con Sin ir más Lejos, son los ganadores en lengua castellana de estas distinciones falladas ayer en Soria y que otorga la Asociación Española de Críticos Literarios.



Sebastià Perelló (Costitx, 1963) es un todoterreno de la literatura: cultiva el género del cuento, la poesía, la novela, el ensayo y además enseña y comenta la literatura cmo profesor y crítico.



El de la Crítica no es el primer premio que recibe. En 1999, con el conjunto de cuentos Exercicis de desaparició, ganó el Premi Bearn. Desde entonces ha publicado otro libro de cuentos, Mans plegades (2004), los volúmenes de poesía La set (2007) y Percaceries (2010), la novela Pèls i senyals (2008) y el ensayo sobre literatura de viajes Els darreres de l'illa (2014).



Veus al ras, la novela que le ha valido el Premio de la Crítica en lengua catalana, es la historia de un hombre que cada semana aparece delante de una casa. Hace diez años que salió de ella para no entrar nunca más. Y también es la historia de una mujer que escribe todo lo que no dice el hombre mudo. Como apunta su editorial, Club Editor, Veus al ras es una novela que "atrapa como un nudo de palabras que se aprieta cada vez más. Un texto excepcional –beckettiano, podemos decir sin abuso–".



Por otra parte, la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL) reconoció al libro Patria, de Fernando Aramburu y publicado por Tusquets, con el Premio de la Crítica en Lengua Castellana 2016, por ser un libro "necesario", de "buena literatura" y que ha sabido conectar con la gente.



El jurado, según ha comentado uno de sus miembros en el fallo, se ha congratulado de que esta obra de Aramburu, que lleva ya quince ediciones, sea reflejo de "la buena" literatura que "comunica", abordando un asunto como la fractura social producida por la banda terrorista ETA en el País Vasco, con muchas voces implicadas.



"Ha construido un elemento de perspectiva plural, donde las diferentes voces encuentran su lugar en la novela", ha resaltado.



Además ha señalado que es un libro necesario y ha sabido conectar con la gente, porque la literatura tiene en ciertos momentos la responsabilidad de decir lo que quiere la sociedad.



"Quien escribe no es indiferente. Y produce la emoción de la lectura", ha resaltado.



El jurado ha elegido además la obra poética Sin ir más lejos, del soriano Fermín Herrero, premio Castilla y León de las Letras 2014, por "su claridad de expresión y su estética limpia y sencilla, que aspira a convertirse en la conciencia de lo que es la vida, el tiempo y siempre enraizada con la tierra castellana".



El crítico literario Francisco Jiménez Gracia ha asegurado que este poemario ha conmovido al jurado, por reflejar valores sencillos de la vida, que buscan ir a la esencia de las cosas.



"El poemario entronca con lo mejor de la cultura universal", ha señalado.



El presidente de la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL), Ángel Basanta, ha destacado que el de la Crítica puede "presumir" de ser el único que se concede en las cuatro lenguas oficiales.



"Este país es pluricultural. Y tenemos que entenderlo", ha señalado.