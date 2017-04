Ambición, traición y engaños en el Auditòrium de Palma

El Auditòrium de Palma desvelará, esta tarde a las 19.30 horas, las ruines argucias y el afán de poder en una historia plagada de dramatismo y venganza en The Tragedy of Hamlet. Prince of Denmark, en una única función de dos horas y que se representaen inglés.



Producido por la compañía Morgana Teatre, la obra shakesperiana revive sobre el anfiteatro la batalla interior de Hamlet tras el fallecimiento de su padre y su posterior reaparición desde el más allá. El fantasma de su padre le advertirá de que su muerte no ha sido natural, sino víctima de un asesinato en manos de su propio hermano Claudio para desposarse con la reina Gertrud y acceder al trono de Dinamarca.



Con la sombra de la duda sobre sus recuerdos, Hamlet aprovecha la visita de una compañía de actores a la corte para descubrir si el mensaje del fantasma es verdadero. Hamlet ordena reproducir en escena el asesinato del difunto rey para estudiar las reacciones de su tío y descubre que las alarmas son ciertas. Comienza así el enredo en la corte con espías, mercenarios y secuaces de ambos lados que concluirán con la expulsión de Dinamarca a Inglaterra de Hamlet por parte de su tío escoltado por dos soldados que llevan encargo de convencer a su rey para que ejecute al príncipe. Ofelia, destrozada por la pena, enloquece y acaba suicidándose.