El museo Can Prunera rememora la amistad entre Picasso y Miró

La fascinación y el respeto que ambos pintores sintieron el uno por el otro será motivo de encuentro en el museo Can Prunera de Sóller. Objetos personales, obra gráfica, cartas, cerámicas y otros elementos personales de estos dos genios forman la inédita exposición Pablo Picasso y Joan Miró, Historia de una amistad, que se inaugurará el próximo viernes 12 de mayo a las 20 horas y podrá visitarse hasta el 26 de noviembre.



"No sólo era amistad y admiración lo que Joan Miró sentía por Picasso, sino agradecimiento profundo, por cómo le había ayudado durante toda su vida. Los vínculos que los unían iban más allá de lo que podían simplemente aparentar. El aspecto humano era capital. Mantenían un compromiso político, social y cultural que los acompañó siempre", escribe Joan Punyet Miró, nieto de Miró y comisario de la muestra.



La anécdota de la ensaimada



La relación entre los artistas siempre estuvo ligada al apoyo y el asombro mutuo. La exposición evidencia la estrecha relación entre los dos artistas que, a pesar de los 12 años de diferencia de edad y de su personalidad dispar, mantuvieron durante años, llenándolas de anécdotas y curiosidades que podrán descubrirse en Can Prunera.



Entre ellas, cómo se conocieron, y donde la ensaimada es la protagonista. Tras una exposición en la Ciudad Condal, que fue un escándalo (1918), Joan Miró marchó a París, que en aquel momento representaba el epicentro mundial del arte. Su madre, que era amiga de María Picasso, le ordenó que le hiciera llegar una ensaimada a Picasso. Pero dar con el malagueño en su casa, ubicada en el 21 de la Rue de la Boétie, no fue tarea sencilla y cuando finalmente los dos artistas se encontraron, el dulce mallorquín se había pasado. Asombrado por la reacción tan cortés de Miró, Picasso le preguntó: "¿Pero hombre, por qué no se ha comido usted la ensaimada?". Además, sería el malagueño el primero en adquirir un cuadro del mallorquín para su marchante Pierre Loeb.



En el catálogo, el nieto de Miró destaca que su abuelo sentía por Picasso un "agradecimiento profundo" por todo el respaldo y recuerdos vividos conjuntamente.



El análisis de esta estrecha relación, fecunda a lo largo del tiempo, podrá conocerse en esta muestra de carácter íntimo y cercano. Historia de una amistad está dedicada a dos de las mayores figuras del siglo XX.