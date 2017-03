Estos son los libros que leen las personas más poderosas del mundo

A partir de los libros favoritos de una persona se puede saber mucho acerca de su forma de ver el mundo. Esto sucede también con los políticos, empresarios o famosos capaces de convertir en oro cualquier libro que recomiendan.

En esta lista te presentamos los libros favoritos de las personas más famosas del mundo según sus entrevistas, confesiones o sus perfiles de las redes sociales.



Angela Merkel – ´La transformación del mundo´

Mientras se recuperaba de un accidente de esquí en 2013 Angela Merkel comenzó a leer ´La transformación del mundo´, de Jürgen Osterhammel. Según The Guardian, este libro marcó tanto a la canciller que muchos expertos de la obra de Osterhammel han visto influencias directas en la política de la alemana. ´La transformación del mundo´ es un análisis sobre la historia global de la época en la que se produjo la transformación del mundo: el siglo XIX.

Pero no es el único libro que ha dejado una profunda huella en la canciller. La propia Angela Merkel confesó en un encuentro con estudiantes en Dublín que otro de los libros que más le han marcado fue La Biblia.



Donald Trump – La Biblia

El polémico presidente de los Estados Unidos ha reiterado en más de una ocasión que su libro preferido es la Biblia. La primera vez fue en un acto el Partido Republicano en Michigan, cuando confesó ´El arte de la negociación´, obra que él mismo escribió, era su segundo libro favorito, solo por detrás de la Palabra de Dios.

Sin embargo, Donald Trump ha cosechado bastantes críticas después de citar versos de la Biblia que en realidad no están en ella u otras meteduras de pata que demuestran que no está familiarizado con la Escritura.

Otros de los libros favoritos de Donald Trump son ´El arte de la guerra´ de Sun Tzu (libro que recomendó en su obra ´Trump 101: The Way to Success´) o ´El Aamteur´, de Edward Klein.

Barack Obama – ´Moby Dick´, de Herman Melville

El expresidente de Estados Unidos puede que ya no esté en el ojo de la opinión pública pero durante sus años en la Casas Blanca demostró ser un auténtico devorador de libros. En una entrevista con el New York Times en 2008, Obama confesó que su libro favorito es ´Moby Dick´, de Herman Melville.

Otros de sus libros favoritos son ´La canción de Salomon´, de Toni Morrison; ´Autosuficiencia´, de Ralph Waldo Emerson o ´Libertad´, novela de Jonathan Franzen que reconoció le hizo pensar.

Tim Cook – ´Compitiendo contra el tiempo´

El actual director ejecutivo de Apple es un auténtico fan de la obra de George Stalk Jr. y Thomas M. Hoult ´Compitiendo contra el tiempo´. Tanto es así que Tim Cook suele regalar copias de este libro a sus compañeros de trabajo y se lo recomienda a sus nuevos empleados.

Este libro trata sobre cómo el buen manejo del tiempo en el desarrollo de nuevos productos, en la distribución o las ventas está llevando a algunas empresas al éxito.



Mark Zuckerbeg – ´Los ángeles que llevamos dentro´

Está claro que el creador de Facebook es una de las personas más influyentes del mundo y los libros que recomienda se convierten en un auténtico éxito de ventas. Mark Zuckerberg llegó incluso a crear su propio club de lectura llamado Un año de libros. Entre los libros que el empresario seleccionó para su club están ´Muqqadima´, de Ibn Jaldún o ´Los ángeles que llevamos dentro´, la obra de Steven Pinker de la cual confesó que se había convertido en su libro favorito de la última década.

Oprah Winfrey – ´Matar a un ruiseñor´

Una de las mujeres más poderosas del mundo, según Forbes, confesó que su libro favorito desde que era pequeña es ´Matar a un ruiseñor´ de Harper Lee. La presentadora y empresaria estadounidense recordó en una entrevista que este libro le marcó tanto que no pudo dejar de recomendárselo a sus compañeros del colegio. "Tiene sentido que ahora tenga un club de lectura, porque he estado recomendando libros desde probablemente esa obra".



Bill Gates – ´El guardián entre el centeno´

El cofundador de Microsoft que no leyó ´El guardián entre el centeno´, de J. D. Salinger, hasta que tuvo trece años pero que a partir de entonces se convirtió en su producto favorito. "Es un libro muy inteligente", explicó Bill Gates, "Reconoce que los jóvenes están un poco confundidos, pero que pueden llegar a ver las cosas que los adultos no son capaces de ver".