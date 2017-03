La chef Vicky Pulgarín, inaugura las jornadas 'Aprende y emprende con ISBA'

Se retira unos minutos de la cocina, donde ultima los canapés que ha servido tras su intervención en la inauguración de las jornadas de ´Aprende y emprende con ISBA´ (Sociedad de Garantía Recíproca), los coloquios que organiza bimensualmente la asesoría financiera. Vicky Pulgarín, ganadora de la segunda edición de Master Chef, ha agradecido la ayuda de la entidad en su camino a conseguir uno de sus sueños, poseer su propia empresa de catering.

"Creo que si eres persistente y no te rindes puedes hacer lo que te propongas. Sí que es difícil, además, conseguir financiación es muy complicado y parece que nadie te quiere ayudar. Menos mal que alguien me habló de ISBA, fue mejor que ganar la lotería", ha declarado minutos antes de la charla.

Tras ganar el 'talent show' culinario, la mallorquina continuó formándose en las cocinas de Le Cordon Bleu en Madrid, en prestigiosos restaurantes con Estrella Michelin y obtuvo el ´Grand Diplome´. Aunque se ha marcado los 40 años como fecha límite para montar su propio restaurante, Pulgarín ha explicado que, tras estos años de preparación "prefería empezar con un catering, aunque mucha gente en Mallorca todavía no sepa lo que es. Me permite más libertad, cocinar lo que yo quiero y un restaurante es más esclavo, no puedes improvisar".

La chef ha inaugurado esta tarde estas jornadas motivadoras a lanzarse a la aventura de contar con su propia empresa. "Cuando regresé a Palma no tenía suficiente dinero. Gran parte de lo ganado en el programa lo había invertido en continuar formándome, pero nunca hay que rendirse", ha defendido.

La sala completa de la sede central de la entidad ha constatado un éxito rotundo de la primera exponente emprendedora, ejemplo de mujer valiente y luchadora.