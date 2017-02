Joan Aguiló presenta el grafiti más grande de Palma

El artista mallorquín Joan Aguiló ha presentado esta mañana el dibujo de ´street art´ más grande de Palma, su creación, su grafiti. Se trata de un bebé que sueña qué será cuando sea mayor. Y está situado en la medianera del aparcamiento del ferrocarril de Sóller. Nace de un encargo que le hizo el dueño de la finca contigua al creador. Ferrocarril de Sóller y la Fundació Can Prunera han financiado el proyecto.



"Cuando se planteó el dibujo pensé en qué proyecto podía hacer y se me ocurrió algo que nos pudiera representar a todos. Así, surgió ilustrar los momentos de los primeros instantes de autonomía de un niño, sus primeros pasos, y de cuando este empieza a agarrar los primeros juguetes y se es un poco más consciente de lo que está haciendo", ha comentado Aguiló, profesor de dibujo, quien ha agradecido a la empresa ferroviaria que haya apostado por este proyecto.



Por su parte, el presidente del Ferrocarril de Sóller, Oscar Mayol, por su parte, ha remarcado que es una apuesta que pretende reforzar la cultura y "no solo por el turismo de sol y playa".



Mientras, el alcalde de Palma, José Hila, ha indicado que acciones como estas suman mucho a la ciudad y ha valorado positivamente que el arte se saque a la calle para que pueda ser visualizado por la multitud. "Cuando pasemos por aquí caminando diremos ´mirando qué cosa más guapa que tenemos en esta fachada, en un espacio que antes estaba vacío´". Así el primer edil ha querido ensalzar que no hay nada mejor que transformar un barrio, una ciudad, en arte. "Ayer presentábamos la restauración de Can Ribes, donde se ha transformado un barrio como es la Soledat en un espacio para las artes escénicas y hoy esta genial creación".