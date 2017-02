La UIB nombra doctora honoris causa a la mallorquina Carme Riera

La Universitat de les Illes Balears (UIB) aprobó ayer nombrar doctora honoris causa a la escritora mallorquina Carme Riera (Palma, 1948). La literata, conocida por su prolífica y destacada trayectoria, fue propuesta por el departamento de Filología Española, Moderna y Clásica de la UIB; el Consell de Govern de la institución tomó la decisión tras someterla a votación. De esta forma, de las 45 honoris causa que ha nombrado la Universitat en su historia, solo tres son mujeres: Carme Riera, Maria del Mar Bonet y Nancy Bockstael.

Entre los méritos reconocidos para merecer el máximo galardón de la universidad, la institución destaca que Riera es catedrática de Literatura Española en la Universitat Autònoma de Barcelona y una de las escritoras "más relevantes del panorama actual, distinguiendo en su obra dos vertientes principales: el ensayo y la narrativa".

La escritora suma así un reconocimiento más por su labor literaria y de difusión de la lengua. La mallorquina es miembro de la Real Academia Española desde 2012 y en 2015 obtuvo el Premio Nacional de las Letras por parte del Gobierno. En 1989 recibió el Ramon Llull y en 1995 fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa. Preside la entidad de gestión de los derechos de autor. Además, Riera cuenta en su historial con la Medalla d'Or del Consell de Mallorca (2005) y fue declarada Escriptora de l'Any en Balears (2012).

La escritora residió en Mallorca hasta que se trasladó a Barcelona, ciudad en la que realizó sus estudios universitarios. Con todo, siempre ha estado vinculada a la isla y, en lo que ahora corresponde, a la UIB. En la universidad ha participado en numerosas actividades, conferencias y publicaciones. Es coeditora, junto con la doctora Maria Payeras, del departamento de Filología Española, Moderna y Clásica, de las Actas del I Simposio Internacional José Agustín Goytisolo, publicadas en 2005 por la UIB, y también del libro 1959: de Collioure a Formentor, de 2009.

Como ensayista es autora de varios estudios relacionados principalmente con la literatura española, muchos de los cuales desde una perspectiva de género, que es una de las líneas de investigación que ha desarrollado.

A pesar de que su trayectoria académica abarca trabajos sobre clásicos como Lope de Vega o María de Zayas, un número significativo de sus incursiones académicos se ha centrado, por un lado, en narradores del siglo XX como Azorín, Gabriel Miró, Miguel Delibes y Carmen Laforet, autores a los que la recién nombrada honoris causa reconoce como "referentes" de su propia obra narrativa.

Asimismo, ha escrito ensayos sobre la obra de los poetas del grupo catalán que ella misma denominó como Escuela de Barcelona, uno de los más activos y significativos en el panorama poético español de los años cincuenta del siglo pasado. En ese sentido, Riera forma parte de un trabajo conjunto, La Escuela de Barcelona, 1988), así como de otros muchos trabajos sobre la obra de Carlos Barral, José Agustín Goytisolo o Jaime Gil de Biedma.

Como creadora, Carme Riera ha desarrollado una obra narrativa extensa y destacada en las letras catalanas. Algunas de sus obras más conocidas son Te deix, amor, la mar com a penyora (1975), Jo pos per testimoni les gavines (1977), Una primavera per a Domenico Guarini (1980), Epitelis tendríssims (1981), Qüestió d'amor propi (1988), Joc de miralls (1989), Dins el darrer blau (2002) y su recién Les darreres paraules (2016), donde la creadora novela la vida de un personaje libre, apasionado y aventurero, el archiduque Lluís Salvador d'Habsburg.

Riera es la encargada de inaugurar hoy, a las 16.30 horas en Sa Riera, el congreso 100 Anys de Camilo José Cela, organizado por la Universitat para homenajear el Premio Nobel. La académica impartirá la lección inaugural, a la que ha titulado: Los formentores de Cela.