Calum revoluciona a las adolescentes

El centenar de fans que abarrotaban la calle Gilabert de Centelles, a las puertas de El Corte Inglés de las Avingudes, coinciden en muchos aspectos, pero por encima de todo, en que "Calum es el mejor". Y por quedarse corta y fina.

El fenómeno de masas de las adolescentes, Calum, revolucionó a las jóvenes que se desplazaron a la firma de la reedición del segundo disco del cantante, Staying Alive. "Este nuevo trabajo incluye dos temas inéditos, Is this love? y Feel it; tres remixes de Saturday Night, producido por el DJ del grupo estadounidense The Black Eyed Peas y un DVD con un montón de vídeos y un documental".

En este reportaje audiovisual, el joven de 16 años muestra la vida del artista en su día a día, desde una jornada en una sesión de fotos a adentrarse en la cocina de su casa. Un detalle por parte del cantante para las fans que llegan a hacer guardia en el portal de su casa. "He ido a todos sus conciertos, incluso a Madrid. También a veces voy a su casa o lo veo en verano en la playa. Es el mejor, es tan guapo", adulaba una de sus fans Carmen Hidalgo.

Pero tiene competencia, y de las que no se rinden fácilmente. Sin necesidad de micrófono, las seguidoras vociferaron al unísono "Calum, 'pivón', saluda a la afición. Qué culo tienes, cómo lo mueves".

Ninguno de los movimientos del cantante quedaron sin registrarse en los móviles de las fans, ni de sus madres, desde que apareció sobre el escenario preparado para la ocasión.

Antes de dar comienzo a la firma de la reedición de su segundo trabajo discográfico, Calum interpretó dos de sus canciones, Because I love you, que pertenece a su primer disco Hey Babe; y En el asiento de atrás. "Esta vez no he contado con el asesoramiento de David Bisbal, pero sí que incluye tres colaboraciones: con Bahía, las hermanas malagueñas Doble Alma y la banda mexicana Cenote.



Sonidos más maduros

"En mi primer disco acababa de salir de La Voz Kids, con trece años tenía voz de niño. En este hay más variedad de ritmos y también incluyo más canciones de amor. Ahora me está cambiando la voz, tengo voz de 'prehombre'", declaró Calum.

Su rostro angelical de ojos azules y melena rubia suaviza su estilo canalla vaquero, que las vuelve locas. "Me gusta todo de él. Está muy bueno y canta súper bien. No puedo elegir una sola canción", aseguró Magdalena, nerviosa y pendiente de la puerta.

Calum dejó a un lado su guitarra y el piano para firmar durante más de dos horas la interminable fila de seguidoras que aprovecharon para entregarle cartas de amor y golosinas en forma de corazón. Para el artista, San Valentín llegó en masa y con retraso.