Ricky Martin trae su gira mundial al Palma Arena

Ricky Martin incluye Palma en su nueva gira de conciertos por España. El cantante puertorriqueño actuará en el Palma Arena el próximo 17 de mayo. Las entradas se podrán comprar a partir de las 10.00 horas del jueves 23 de febrero a través www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es. También en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster.

Tras visitar España el año pasado con gran éxito, Ricky Martin ofrecerá una serie de conciertos el 13 de mayo en A Coruña, el domingo 14 en BEC (Bilbao), el martes 16 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el miércoles 17 en Palma, en el polideportivo Palma Arena, el viernes 19 en la Plaza De Toros de Valencia, el sábado 20 en el Estadio La Cartuja de Sevilla y el martes 23 en el WiZink Center de Madrid.

Más de un millón de personas lo han aplaudido alrededor del mundo, y ahora Ricky Martin regresa para reencontrarse con el público europeo para sumar nuevos éxitos con su One World Tour, considerada una de las giras más exitosas de los últimos años.

One World Tour comenzó en abril de 2015 en Nueva Zelanda y de inmediato fue reconocida como una de las mejores producciones, tanto a nivel de ventas como por la calidad del montaje. Ahora, tras su paso por medio mundo, regresa de nuevo a España. El montaje destaca por sus juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición; una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; ocho cambios de vestuario y vibrantes además de la proyección escénica del artista, quien desde el primer momento cautiva al público.

Ricky Martin se entrega a través de las cuatro fases que comprenden el show: dance, rock, baladas y tribal, con un repertorio que transporta a la audiencia por distintos estados emocionales y rítmicos, a la vez que recorre su ya amplia trayectoria musical. Éxitos como "Come With Me", "She Bangs", "La Mordidita", "Tal Vez", "Livin' la Vida Loca", "Pégate", "Adiós", "La Bomba", "Cup Of Life" y "Asignatura Pendiente", entre otras, son parte del repertorio que sus seguidores podrán disfrutar en esta nueva gira.

Además, el cantante aprovecha cada cita con el público para afianzar su lucha contra la trata humana, una gestión humanitaria que canaliza a través de la fundación con su nombre y cuya prioridad es trabajar por el bienestar de la niñez en riesgo por medio de programas que fomentan la educación, la salud y la justicia social.