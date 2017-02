Diez canciones que no creerás que ya tienen 40 años

En 1997 escogimos temas de U2, Radiohead, Blur, Bunbury, Texas, Nek, Alejandro Sanz, Spice Girls, Alejandro Sanz, Dover, Aqua, The Verve, Celine Dion, Shania Twain y así hasta un total de veinte.

En el segundo capítulo, de 1987, recordamos a Depeche Mode, Madonna, The Bangles, Rick Astley, George Michael, Mecano, Radio Futura, Guns n' Roses y tantos otros protagonistas de los ochenta.

Pues bien, llega turno ahora de desembarcar en 1977, con la fiebre del sábado noche provocada por la música disco, el estallido punk, el rock en sus diferentes vertientes... un menú dispar, vaya. Vamos.

BEE GEES: STAYIN' ALIVE





La película 'Fiebre del sábado noche' definió 1977 y aupó a los Bee Gees con 'Night fever', 'How deep is your love' y 'Stayin' alive'

DAVID BOWIE: HEROES





Aliado con Brian Eno, el inglés construyó en Berlín uno de sus grandes himnos para el álbum del mismo título. Clasicazo.

QUEEN: WE WILL ROCK YOU





El sexto disco de Queen, 'News of the world', se abre con 'We will rock you' y 'We are the champions'. Nada más que añadir.

JULIO IGLESIAS: SOY UN TRUHÁN, SOY UN SEÑOR





'A mis 33 años' se titula el álbum que Julio lanzó en 1977, que se abría con 'Soy un truhán, soy un señor'. Nada más y nada menos.

LOS CHUNGUITOS: DAME VENENO





Junto a Los Chichos, Los Chunguitos pusieron banda sonora a muchas noches de baile desenfrenado en 1977. Irresistibles.

FOREIGNER: FEELS LIKE THE FIRST TIME





Otro ejemplo de rock setentero para las masas con el debut de Foreigner, banda bandera del AOR. El grupo celebra 40 años con una gira.

EAGLES: HOTEL CALIFORNIA





Tras un recopilatorio que acumula 29 millones de copias, Eagles lanzaban en diciembre de 1976 su célebre 'Hotel California'. Muy top.

MOTÖRHEAD: MOTÖRHEAD





A su manera contestaron también los Motörhead de Lemmy Kilmister con su propio debut: velocidad punk y aplastamiento metalero.

BOB MARLEY: JAMMING





'Exodus' (1977) es uno de los discos esenciales de la leyenda del reggae. Imposible no contonearse con 'Jamming'.

AC/DC: WHOLE LOTTA ROSIE





El primer gran clásico real de AC/DC, incluído en su álbum 'Let there be rock' de 1977. Momento álgido en todos sus recitales desde entonces.