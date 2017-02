Valtonyc: "Voy a seguir diciendo que los Borbones son unos mafiosos"

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas Beltrán, Valtonyc, para quien el fiscal pidió ayer en un juicio tres años y tres meses de prisión por injuriar al Rey y enaltecer a ETA y los GRAPO, declaró al salir de la Audiencia Nacional: "Voy a seguir diciendo que los Borbones son unos mafiosos".

Al término de la vista explicó a los periodistas que la canción del Rey se la encargó Pablo Iglesias para su programa de televisión 'La Tuerca' con motivo de la semana de la república, y añadió que está decepcionado con el actual líder de Podemos por no solidarizarse con él cuando está con "medio pie en la cárcel".

Durante el juicio señaló a los magistrados que sólo es "un poeta" y "un artista" que con sus canciones, prácticamente todas en catalán y difundidas por internet, quería provocar y no humillar a víctimas del terrorismo.

El fiscal mantuvo la referida petición de condena por los delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, y también ha ejercido la acusación el presidente de la Fundación Círculo Balear, Jorge Campos Asensi, que además le atribuye amenazas.

El abogado de la defensa pidió la absolución del acusado al alegar que ejerció su derecho de libertad artística, de expresión y de crítica. A su salida de la sede judicial Valtonyc dijo: "Yo creo que delante de un tribunal justo se podría conseguir mi absolución, pero este tribunal, que es un tribunal fascista y que no reconozco, es obvio que me van a condenar".

"Voy a seguir denunciando el capitalismo, voy a seguir diciendo que los Borbones son unos mafiosos porque yo soy republicano y por eso no tengo que reprimirme ni pedir perdón, voy a seguir componiendo y voy a seguir con mi lucha y a usar el rap como herramienta social para transformar la sociedad que es por lo que empecé", añadió.



Consecuencias

Agregó que sabía que "podía tener estas consecuencias" pero ha insistido en que va a seguir firme con lo que piensa, y ha apostillado: "A mí me pueden encerrar pero las ideas no se encierran y las canciones siguen ahí".

También comentó que le decepcionó Pablo Iglesias cuando "dijo que los presos políticos eran unos enfermos mentales o eran terroristas o cuando en 'La Tuerca' no quería dar difusión a ese tipo de casos de presos políticos que están enfermos en las cárceles y no se les quiere dar atención médica". "Iglesias no es solidario con la izquierda cuando él presuntamente encabeza una candidatura de izquierdas del pueblo para el pueblo y no se solidariza con una persona que tiene medio pie en la cárcel por hacer canciones que él aprobó y difundió en sus canales", abundó.