Unidos por la libertad de expresión y el rap de Valtonyc

El Teatre de Arta acogió ayer un Encuentro por la Libertad de Expresión y apoyo a Josep Miquel Arenas, Valtonyc, (Sineu, 1993). Un acto que sirvió para arropar a este cantante, a quien la fiscalía pide una pena de tres años y ocho mesos de prisión por injurias a la Corona, presuntamente cometidas en una de sus canciones, Circo Balear, así como una fianza de unos 4.000 euros, a raíz de una denuncia interpuesta en 2012 por Jorge Campos, presidente del Círculo Balear. "No me siento halagado, no creo que sea un ataque a Valtonyc, sino a la libertad de expresión. El arte es provocador y así tiene que ser. Los raperos últimamente están muy perseguidos", comentó a este diario Valtonyc.

En el acto no faltaron las glosas, muy enraizadas en sa Pobla, una forma de expresión, composición popular y oral, en la que desde tiempos ancestrales se ha empleado la palabra rimada y en la mayoría de casos improvisada, para anunciar alguna temática de celebración, denunciar, quejarse, y destacar algunas praxis de los dirigentes políticos. "Algo habitual y normal y que los dirigentes saben que les harán las glosas, pero todo acababa aquí. En expresarse, sin más", afirmaron algunos asistentes.

El manifiesto

En este caso sus rimas llegarán hasta la Audiencia Nacional. Será el próximo 8 de febrero cuando se celebrará el juicio en el que "si es condenado a una pena superior a los dos años de prisión ingresará directo en la prisión, por haberse expresado con su música", anunció el manifiesto que se leyó en el acto.

En este encuentro participaron Biel Majoral, Bernat Mayol, Agustí Torres, Peter Punk, Mateu Xurí, Maribel Servera, Marc Alomar y Malalts de birra, que colaboró con su cerveza artesana, entre otros. Los asistentes pudieron ofrecer sus donativos para minimizar los gastos económicos que a Valtonyc le supone este caso. Cada dos horas se leyó un manifestó. "Entendemos que el arte, expresado en cualquiera de sus formas: la literatura, la pintura, el cine o como hace Valtonyc, con la música, no puede ser limitado y tiene que poder expresarse libremente", afirmaron. En su comunicado informaron que "su caso no es el único que ha sucedido en el Estado Español, con él, más de veinte artistas han sido juzgados en la Audiencia Nacional, entre los cuales el caso reciente de dos titiriteros de Madrid o del cantante de Def Con Dos, y muchos de ellos han estado condenados con sentencias duras", informan. Según ellos se trata de una "persecución del Estado a todos aquellos que se manifiestan con sus ideas libremente y que vulnera el derecho a la libertad de expresión, poniendo en peligro los principios básicos en los que se sustenta una sociedad democrática".