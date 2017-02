Llorenç Carrió: "Quizá no leí el artículo entero de Sabater, compartirlo fue un error"

-¿Por qué compartió en Facebook el artículo de Gaspar Sabater, miembro del patronato de la Fundació Palma Espai d'Art en representación del Círculo de Bellas Artes, "una opinión cualificada", según usted, en el que "ridiculiza" las obras finalistas del certamen 'Antoni Gelabert' de los Premis Ciutat de Palma expuestas en el Solleric?

-Simplemente quería mostrar otra visión y también que la gente visitara la exposición. Quizá no leí todo el artículo de Sabater. Reconozco que fue un error compartirlo en Facebook.

-Ahora que habrá leído el artículo en su totalidad, ¿también reconoce, como dice el artista Nauzet Mayor, que el texto no tiene "ningún interés constructivo" y supone "una falta de respeto" hacia los artistas visuales?

-Son las opiniones personales de Sabater, que no comparto en ningún caso. Quiero decir que nosotros organizamos estos premios, los más importantes de Malllorca, para dar a conocer las artes visuales.

-¿Es un signo de normalidad que un miembro del patronato se burle del certamen?

-No es una cuestión de normalidad o no. Son sus opiniones, insisto. Ya he pedido disculpas y no me meto con lo que pueda opinar o decir. Tenemos el patronato que tenemos y hay que respetarlo.

-El presidente del Círculo de Bellas Artes parece no respetarlo, insisto, con un artículo tildado de "degradante e indigno".

-El trabajo que nosotros hacemos va en sentido contrario a este artículo. Nosotros no tenemos la potestad de decir a las asociaciones quienes son los miembros que han de asistir o formar parte del patronato. Quizás de todo esto se hable en el patronato.

-¿Ha pedido disculpas a los artistas?

-Entiendo que se hayan molestado. He pedido disculpas a unos cuantos, a la primera, a la ganadora del certamen, Marta Pujades.

-¿Intentará convencer al artista Nauzet Mayor para que no retire su obra, algo que según ya ha anunciado, tiene previsto hacer?

-Estamos trabajando con este propósito. Nos sabría muy mal que la retirara, sería una grave pérdida. Estamos en contacto con él y tratamos de reconducir esta situación. Él tiene la petición hecha (de retirar la obra). Si sigue con la idea de retirarla no pondremos obstáculos y tendremos que aceptar su decisión.

-¿Cómo ha encajado el jurado del certamen de artes visuales todas estas "burlas"?

-He hablado con dos de los tres miembros del jurado y también les he pedido disculpas. Las han aceptado. Les expliqué que esas opiniones [de Gaspar Sabater] en ningún caso eran mías.

-No eran suyas pero las compartió.

-Pido disculpas por haberlas compartido. Lo importante es que no las comparto, es decir, que son sus palabras, no las mías. Mis ideas están en las antípodas de las de Gaspar. Yo intentaría cerrar esta polémica porque no le veo mucho más recorrido.

-¿Ha hablado con Gaspar Sabater?

-No, todavía no. Me gustaría hacerlo para saber qué dice.

-¿Le llamará la atención?

-Le diré que no comparto sus ideas.

-Las relaciones con el colectivo de Artistes Visuals ya eran tensas. ¿Acabarán por romperse?

-He hablado con representantes de la Associació d'Artistes Visuals y les he transmitido mis disculpas como representante de todo el sector. Ha sido un error humano que no se repetirá y espero que no entorpezca las relaciones.