La causa de Valtonyc es un "juicio político contra la libertad de expresión"

El Teatre d'Artà acogerá mañana un concierto-encuentro a favor de la libertad de expresión en solidaridad con el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc, quien el próximo miércoles 8 de febrero será juzgado en la Audiencia Nacional por injurias a la Corona y por enaltecimiento de terrorismo, presuntamente cometidos en una de sus canciones, 'Circo Balear'. La fiscalía le pide tres años y ocho meses de prisión, así como una fianza de alrededor de 4.000 euros.



En el encuentro, que tendrá lugar a partir de las 18 horas, se prevé que participen Bernat Mayol, Biel Majoral, Agustí Torres, Peter Punk, Mateu Xurí, Maribel Servera y el mismo Valtonyc, entre otros. Un día antes del acto, tres de ellos dan su opinión sobre lo acontecido.



El director artístico del Teatre d'Artà, Joan Matamalas, asegura que la causa judicial se encuadra en la "búsqueda de una cabeza de turco" y que la canción, "sea más radical o no", habla de lo que el cantante "quiere hablar", como si le apetece decir que "el Rey tiene amantes". Según Matamalas, hechos de esta índole tendrían que estar hoy en día "más que superados", ya que en cualquier caso "únicamente" son eso, canciones. Letras, en palabras suyas, que cada uno las escucha "si quiere"; y si no, no. Para el director del teatro que Valtonyc se refiera a la frase "matar al Rey no implica que él sea un terrorista y que si lo pudiese matar lo mataría mañana por la mañana".



El concierto se enmarca en un acto a favor de la libertad de expresión, "ya que hoy en día parece que aún no puedes decir lo que quieras con la letra de una canción porque te pueden denunciar y encima te puede caer una sentencia de encerrarte en prisión durante tres años y ocho meses de prisión".



A pesar de que el concierto es gratuito, las personas interesadas en apoyar a Valtonyc para que el rapero pueda afrontar los gastos de desplazamiento y del juicio, podrán donar alguna cuantía durante el acto. También se recaudarán fondos a partir de la venta de cerveza de la asociación Malalts de birra.



Mientras, el cantante y ex docente Biel Majoral, comenta que una persona que se expresa, aunque sea de una forma "algo fuerte" pero que lo hace con el uso de palabras y sin utilizar en ningún momento la violencia, "debe tener al menos el derecho de ser contestada con las mismas armas, la palabra". Según él, Valtonyc no ha agredido a nadie, "solo que en un contexto de rabia hizo como una especie de metáfora". Asimismo, Majoral opina que la causa judicial a la que Valtonyc se enfrenta cabe situarla en el "origen humilde" del rapero, al tiempo que incide que no hace mucho "un ministro y un magistrado utilizaron palabras muy agresivas contra una publicación" y salieron indemnes. Además, enfatiza que "parece ser que no gusta" que se utilice el catalán en vez del castellano.



"Siempre participaré en cualquier acto a favor de la libertad de expresión", señala Majoral, quien reconoce rechazar siempre cualquier acto de violencia física, "algo que jamás ha hecho Valtonyc".



En relación con la Corona, comenta que alguien que ocupe un cargo de esta índole, como podría ocurrir con un presidente de gobierno, quien ha sido votado democráticamente, "debe estar dispuesto a aceptar las críticas de los ciudadanos".



Biel Majoral le rendirá homenaje mañana a Valtonyc con dos canciones; una de ellas un 'crit a la libertat', que ya cantara Pere Capellà en 1931, cuando se proclamó la Segunda República. "Si uno escuchase ahora las canciones republicanas son más fuertes que aquello que dijo Valtonyc", remata. Majoral cantará para demostrar que decir "aquello que pensamos a través de la palabra y la canción es una tradición muy antigua que se remonta a la época medieval en nuestra cultura".



Por otra parte, el glosador Mateu Xurí asegura que se trata de "un juicio político que ataca la libertad de expresión". Y que la justicia española persigue todo aquello "diferente, divergente y que critique el 'status quo', el estado actual de las cosas".



"Coger a un joven que a través de la canción se ha querido hacer un hueco en el campo musical, y que además es el único joven que hace hip hop en catalán, también indica alguna cosa", asevera Xurí. En este sentido y en referencia a 2012, cuando el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, denunció a Valtonyc por alegar que en la canción 'Circo Balear' el rapero le amenazaba de muerte, Xurí comenta: "No sé si el Círculo Balear habría actuado igual si quien cantase, lo hubiese hecho en otra lengua". En palabras del glosador, "es intolerable que en el siglo XXI se puedan hacer juicios de esta índole".



Otra de las novedades del polémico caso se liga a las redes sociales. En su cuenta de Twitter, Valtonyc afirmaba ayer que "@Pablo_Iglesias_ me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa La Tuerka y ahora cuando me juzgan por él, calla". El rapero lo hizo tras responder a otro 'twittero' que previamente le había dejado el siguiente mensaje: "En su momento utilizó el tema en su programa, pero ahora el cerdo de @Pablo_Iglesias silencia que a @valtonyc le piden prisión por el mismo". Preguntado por si ha recibido alguna respuesta por parte de Pablo Iglesias, Valtonyc asegura que "no, ninguna", aunque matiza que no le está acusando, sino únicamente ofreciendo el hecho ocurrido a título de información. Para él, el desarrollo del juicio del próximo miércoles supone un atentado contra su propia libertad de expresión. En cuanto al homenaje que se le rendirá mañana espera salga "bien" y matiza que hay mucha gente que se ha "volcado" en ello. "Tiene ilusión en ello", remata sin dar más información al respecto.





