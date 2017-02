Los artistas visuales se plantean una retirada en masa de su obra del Solleric

Los artistas visuales que exhiben su obra en el Casal Solleric en el marco del Premi Ciutat de Palma 'Antoni Gelabert' 2016 se plantean una retirada conjunta en protesta al artículo del presidente del Círculo de Bellas Artes y miembro del patronato de la Fundació Palma Espai d'Art (FPEA), Gaspar Sabater, en el que "ridiculiza" la exposición. Un texto que el concejal de Cultura en Cort, Llorenç Carrió, compartió en las redes sociales, hecho que ha indignado a este colectivo artístico.

"Me siento insultado y muy incómodo con alguien como Gaspar Sabater en el patronato, una persona que nos menosprecia, no solo a los artistas, sino también a la propia institución en la que trabaja y a la que representa. El colmo es que Carrió comparta sus ideas. Por eso, y muchas otras razones, retiraré mi obra del Solleric y espero que el resto de compañeros de la exposición se sumen a esta decisión", señaló ayer a este diario el artista Ian Walder.

"Sabater, con su artículo, nos insulta, menosprecia al jurado y tiene al sector más que harto. Y Carrió, al compartirlo en las redes, señalando que la suya era una opinión cualificada, debería dimitir. Un cargo público no puede hacer esto", espetó el artista.

Walder es el segundo artista que confirma que retirará su trabajo del Solleric, después de que lo hiciera otro finalista del certamen 'Antoni Gelabert', el canario Nauzet Mayor, quien considera "una falta de respeto" y "un tramiento degradante e indigno" tanto el artículo de Sabater como el apoyo de Carrió al escrito de éste.

"Francisca Niell [directora general de Cultura en Cort] me ha llamado y me ha pedido que repensara mi postura. Voy a retirar mi obra igualmente. El mismo día que leí el artículo en Facebook fui al Solleric para hacerlo, pero allí me derivaron a la concejalía, y de allí al Registro General. Ya he presentado la instancia correspondiente y espero respuesta del Solleric para que me digan qué día puedo recoger mis piezas", explica Mayor.

Acusaciones de boicot

Carles Gispert, representante de la Associació d'Artistes Visuals, pidió ayer que el Círculo de Bellas Artes nombre a otra persona en representación de esta entidad. "Alguien con más sensibilidad hacia el arte contemporáneo que Sabater, una persona que ha boicoteado todo el proceso de participación desde dentro".

En el mismo sentido se expresó la artista Ana Laura Aláez, también con obra expuesta en el Solleric: "Han mostrado una falta de respeto impresionante. Ya que se han burlado de nosotros, deberían quedarse sin la exposición. Pero es importante que actuemos como un colectivo".

Arden las redes sociales

Artistas visuales y representantes del sector debaten estos días en las redes sociales sobre el contenido del artículo y la postura de Carrrió hacia el mismo. "No doy crédito. Son el vicepresidente y uno de los miembros del patronato del Solleric, una institución consagrada al arte contemporáneo", comenta en Facebook Fernando Gómez de la Cuesta. "Las palabras de Sabater caen en saco roto porque no tiene ningún tipo de influencia como crítico en el contexto artístíco (...) Lo que me parece preocupante es que esta persona sea presidente del Círculo de Bellas Artes desde tiempos inmemoriales y que este cargo le garantice un puesto en el patronato", espeta la ganadora del certamen 'Antoni Gelabert', la artista Marta Pujades.