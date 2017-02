Pablo Erroz presenta su ?Panorama?

La colección del mallorquín Pablo Erroz fue la encargada de cerrar la mañana de la tercera jornada de la maratoniana 080 Barcelona Fashion que se celebra desde el lunes en el Teatre Nacional de Catalunya. Uno de los diseñadores nacionales con mayor proyección del momento, volvió a sorprender con su apuesta fiel a las líneas que definen sus estilismos.

A través de las 25 piezas que conforman Panorama, nombre de la colección presentada para la temporada otoño/invierno 2017-2018, Erroz narró una historia de superación, de lucha y llena de positivismo. "Me planteé la historia de estos niños que viven en un mundo paralelo, rechazados en el colegio y que el tiempo les ha dado una oportunidad, y que finalmente han triunfado", declaró el diseñador.

Un viaje por un mundo imaginario que cobró vida ayer ataviado con prendas de lo más dispar. Mezclando lógica e irrealidad, apostó por colores tan diversos que fueron del blanco al negro pasando por el gris, el rosa, el azul klein o el rojo pasión, a la vez que se vieron tejidos tan distintos como el tejano, la pana, los brillantes, la piel o el terciopelo.

Al ritmo de Rituel del grupo musical She Past Away y de Waiting for a Surprise, de Red Axes con Abrao, el joven modisto mostró sus últimas creaciones en la pasarela de Barcelona. Erroz se ha convertido en uno de los diseñadores indispensables de la 080 desde que debutara en la ciudad condal con su colección #7 en el verano de 2014.

Ya por entonces el diseñador apostaba por creaciones unisex, con cortes limpios y estructurados en los que no olvida las siluetas oversize ni se desprende de la atemporalidad que caracteriza sus prendas. "Esta vez he querido relacionar dos conceptos. Comienzo con un estilo más clásico, más trajeado pero que va evolucionando hacia un punto más arty", explicó Erroz. Tanto para mujer como para los chicos, Erroz dibujó una colección atrevida y arriesgada, pero muy llevable.

La jornada de hoy comienza a las 11.00 horas, momento en el cual Anna Uimonen y Nevean Holmes se estrenarán en la 080 bajo el nombre de Aubergin. Las diseñadoras llegaron a Barcelona el sábado cargadas de ilusión y acompañadas de los nervios del principiante, y con ella, la suerte. "Llevamos toda la semana de preparativos. El lunes tuvimos la prueba de vestuario y quedamos encantadas. Ahora quedan los últimos detalles", confesó ayer Uimonen. "Estamos muy ilusionadas pero a la vez nerviosas, pero por lo que hemos escuchado, las primeras impresiones y comentarios son positivos", añadió.

La Semana de Moda catalana concluirá mañana tras haber acogido las colecciones de 33 diseñadores, que han presentado unas propuestas para todos los gustos y estilos. La 080 Barcelona Fashion se consolida como una de las grandes plataformas para proyectarse internacionalmente.