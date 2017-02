Sweet California vuelve a Mallorca con su nueva gira 'Ladies Tour 2017'

Sweet California vuelve a Mallorca este verano. La 'Girl band' española que triunfa entre los jóvenes, hará una parada en la isla con su nueva gira 'Ladies Tour 2017'. La cita es el jueves 27 de julio a las 19:30 horas en el Recinto Ferial del Cuartel General Luque de Inca y las entradas para este concierto se pondrán a la venta el próximo viernes 3 de febrero.

Mallorca es una de las fechas confirmadas de las artistas que también actuarán en Vigo, Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona. El trío musical compuesto por Alba, Sonia y Tamy Nsue (sustituta de Rocio), ya estuvo en Palma hace dos años conquistando a cientos de fans que, además de disfrutar su show, lograron un autógrafo o hacerse una foto con ellas.

La banda pop del momento en España, presenta ahora la reedición de "Head for the Stars". Trece nuevos temas con muchas colaboraciones que dan forma a este nuevo trabajo. Un esperado álbum después de que su "Break of Day" haya alcanzado el disco de oro y se haya mantenido en las listas de venta durante más de 70 semanas. De hecho actualmente se ha reeditado, debido a la enorme acogida.