Cardinale y la ?Signora Enrica?

"Sólo Claudia podría haber interpretado a la señora Enrica. La película no es un puro reflejo de una vivencia personal pero sí que me inspiré en una señora que conocía". Durante la rueda de prensa celebrada ayer en la Fundació Joan Miró de Palma, el joven director de cine Ali Ilhan, acompañado de la siempre risueña Claudia Cardinale y de Elvan Albayrak, productora de la cinta, explicó los secretos sobre la gran película triunfadora en el I Festival de Cine de Autor, Signora Enrica.

Rodada en 2010, la película ítalo-turca dirigida y escrita por Ilhan, narra la historia de una señora que ha sido abandonada por su marido y su hijo y reniega de los hombres. "Es como si colgase un cartel en la puerta que pusiera: 'No están permitidos ni hombres ni perros'", bromeó la actriz. "Ella alquila habitaciones a jóvenes estudiantes mujeres pero se conmueve con un chico, Ekin, que además quedará prendado de una de las muchachas del piso", detalló el director.

Así comienza la enternecedora historia entre dos personas cuyas diferencias y temores les ayudarán a superar los fantasmas del pasado y a enfrentarse al amor juvenil. La fórmula: lecciones de danza, cocina e idiomas; sin faltar la dosis de humor. "Si tuviese que cocinarle a alguien le prepararía cualquier plato italiano y bailaríamos el twist", confesó la simpática actriz, quien declaró no ser muy entusiasta de los fogones.

Con los premios a mejor película, dirección y mejor actriz internacional, Signora Enrica ha sido la gran triunfadora de esta primera edición de Films Infest, impulsado para ayudar a los jóvenes cineastas que buscan el respaldo económico necesario para plasmar sus creaciones. Tal y como les ocurrió a Antoni Caimari, director del certamen, y al laureado director turco, quien decidió presentar su primer largometraje en Palma tras haber conquistado festivales en Nueva York, Albania, Kiev o Sicilia. "Este festival ha supuesto una segunda oportunidad para la película, que fue estrenada hace siete años. El reconocimiento de Films Infest, supone el tercer premio para Claudia por su papel de Enrica; para mí es el primer trofeo a mejor director", proclamó orgulloso Ilhad.

Grandes directores noveles

"Uno de los momentos más mágicos de toda mi vida, obviando el trabajar con Claudia, es haber visto Hasta que llegó su hora (1968) en una sala de cine de Rimini juntos", aseguró el joven director de 37 años. 'La Cardinale' fue la estrella femenina del filme de Sergio Leone junto a Charles Bronson, Henry Fonda y Jason Robards. Desde luego, la mítica actriz no considera que haya llegado el momento de retirarse de la gran pantalla. Con sus 78 años, en los últimos ocho ha rodado 18 películas y en estos momentos está sumergida en otros tres proyectos europeos. El primero de ellos se grabará en Grecia, junto a la oscarizada actriz Emma Thompson; mientras que de los otros dos sólo adelantó la nacionalidad de la cinta: uno italiano y el otro francés.

No importa la veteranía del director, Cardinale lo tiene claro: "El director siempre manda", lejos de adoptar una actitud de diva, la mítica actriz italiana se entregó desde el primer momento a las órdenes de un Ilhad cohibido. "Pensaba que me aplastaría de un zapatazo y que me aconsejaría en todo momento. Pero nada de eso", aseguró el director.

La película Signora Enrica fue la apuesta de Ilhan para abrirse camino en el cine. "Se debería apoyar mucho más a los jóvenes", defendió la actriz. Como respaldo a sus declaraciones, Cardinale amadrinó el manifiesto artístico, creado por los organizadores del festival, en el que se respalda el arte y la cultura de los jóvenes y que todos los asistentes de la Gala celebrada durante el fin de semana firmaron sin temblar.

El I Festival de Cine de Autor de Mallorca concluyó ayer por la tarde con el aforo de la Fundación sa Nostra desbordado ante el éxito y la afluencia de un público ansioso de disfrutar de una velada junto a grandes profesionales del cine.