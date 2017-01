Músicos y artistas mallorquines recuerdan a Paloma Chamorro

La muerte de la periodista y presentadora de televisión Paloma Chamorro ha conmocionado a los músicos y actores mallorquines que desfilaron por su famoso programa, 'La edad de Oro', una "auténtica escuela cultural" para algunos de ellos, eso sí, marcada por la "provocación" y "la polémica". Bandas como Peor Imposible o Furnish Time aprovecharon el trampolín que suponía aparecer en aquel espacio de la televisión y grupos como Diabéticas Aceleradas lograron, con el paso de los años, que Chamorro figurara entre sus fans más fieles.

"La Edad de Oro era parte de mi mundo. Veía el programa cada semana. Nunca me lo perdía. Un espacio como el que hacía Paloma Chamorro sería impensable en la televisión actual", afirma Mané Capilla, quien recuerda el día en que su grupo, Furnish Time, en el que militaba como batería, apareció en aquel programa: "Fue con motivo de un especial, la retransmisión desde el madrileño Paseo de Camoens del concierto de los Smiths. Nosotros íbamos de teloneros y aquella fue una experiencia cojonuda, una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Tocamos ante unas 300.000 personas y desde la silla de mi batería no veía dónde se acababa el público".

Pep Noguera, de Diabéticas Aceleradas, entabló amistad con Chamorro en 1989. "La Edad de Oro me pilló muy joven, con unos 15 años, pero lo veía, aunque de escondidas. Paloma Chamorro fue mi maestra, me enseñó a a amar la música", subraya. Como amiga, añade Noguera, "era brutal. Nunca olvidaré un comentario que nos hizo en la discoteca de Alaska, Stella, una antigua bodega, en el transcurso de una fiesta en la que estaba presente Miquel Barceló. Nos dijo: Vuestros shows son como pequeños cuadros. Era una gran seguidora de Diabéticas", afirma.

"La Edad de Oro fue un programa para el que España no estaba preparada. Demasiada transgresión. Ver al cantante de The Lord of the New Church desnudo por la tele o a la presentadora con un Cristo crucificado con cabeza de cerdo era provocador", señala Guillem Porcel, el cantante de La Granja. "A nosotros nos cogió muy jóvenes pero no a mis padres. Ellos sí veían La Edad de Oro, y alucinaban. Yo lo intentaba. Recuerdo con cariño sentarme frente al televisor junto a mis padres, preocupados por que yo lo viera. "Quita eso de la televisión. Es una porquería. Esto es de locos", gritaban mis padres".

El pintor Miquel Barceló fue entrevistado por Paloma Chamorro en 1984 en el programa La Edad de Oro. Apareció en la entrevista junto a Javier Mariscal. El mallorquín y el catalán habían finalizado una estancia artística conjunta en Portugal y narraban sus experiencias. Aquel programa fue un auténtico trampolín para el pintor de Felanitx. Y Chamorro se convirtió a partir de aquel momento en una amiga íntima del pintor, a quien visitó muchas veces en la isla y con quien compartió actos diversos y presentaciones de exposiciones.