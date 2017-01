Los galardonados

Los galardones

Internacional

Claudia Cardinale

Por Signora Enrica (2010)

Lazar Ristovski

Mejor actor internacional por Train Driver´s Diary (2016)

Nacional

Pedro Estepa Menendez

y Elena Ferrándiz Sanz

Mejor película documental por Bienvenido Mr. Heston (2016)

Miguel Ángel Barroso Garcia

Segunda mejor pelicula documental por Pierpaolo (2015)

Rocío León

Mejor actriz por Anabel (2015)

Belén Riquelme

Mejor actriz protagonista por Heaven in Hell (2016)

Beatriz Rico

Mejor actriz nacional por Las hijas de Danao (2014)

Emilio Gutiérrez Caba

Mejor actor documental por Bienvenido Mr. Heston (2016)

Mariu Bárcena

Mejor actriz secundaria por Heaven in Hell (2016)

Enrique Villén

Mejor actor Nacional por Anabel (2015)

Ana de Armas

Mejor actriz por Anabel (2015)

Illes Balears

Carles Jofre

Mejor pelicula de terror balear Verano Rojo (2017)

David Fernández

Mejor documental balear La Llave Dalí (2016)

Ann Perelló

Mejor actriz balear por Amor Tóxico (2015)

Lola Paniza

Mejor actriz balear por El hijo bastardo de Dios (2015)

Miguel J. Pujadas

Mejor actor secundario por Cómo matar a mi vecino (2014)

Carolina Parejo

Mejor actriz revelación por ZERØ (2017)

Reconocimientos & Menciones

Internacional

Ali Ilhan

Mejor director internacional por Signora Enrica (2010)

Ali Ilhan

Mejor película internacional por Signora Enrica (2010) -Turquía-

Milos Radovic

Mejor película Internacional Train Driver´s Diary (2016) -Serbia-

Carlo Christian Spano

Mejor Documental Internacional por Grado Mission (2015) -Italia-

Telemach Wiesinger

Mejor película experimental Internacional

Kaleidoscope (2015) -Alemania-

Snjezana Tribuson

Mejor guión por All the Best (2016) -Croacia-

Sergey Avstrievskikh

Mejor diseño de producción (Pechorin) 2011 -Rusia-

Nacional

Geoffrey Cowper

Mejor película Nacional Tercer Grado (2014)

Fernando Epelde García

Mejor película experimental Nacional Street Art Symphony (2016)

Norberto Ramos del Val

Mejor director Nacional por Amor Tóxico (2015) y Heaven in Hell (2016) -Madrid-

illes Balears

Marcos Callejo

Mejor joven realizador balear por ZERØ (2016)

-Mallorca-