The Wheels regresa con un álbum de psicodelia pop

The Year of the monkey es el nuevo álbum del grupo mallorquín The Wheels. Tras un año y medio desde su último trabajo, la banda regresa con un nuevo producto musical de psicodelia pop, grabado y producido casi en su totalidad por Paco Loco en sus estudios de El Puerto de Santa María (Cádiz). The year of the monkey se podrá adquirir a partir de mañana tanto en formato vinilo como en CD en tiendas físicas y plataformas digitales.

"Es un disco que no supone un ejercicio de estilo sino que cada canción tiene personalidad o vida propia", aseguró ayer en Xocolat la voz principal del grupo y guitarra, Guille Borrás. Editado por el sello Espora Records,durante estos días ya se ha podido degustar –en el canal de Youtube oficial de la banda– su carta de presentación, Mr Hyde, uno de los primeros temas de este nuevo trabajo. "Probablemente tenga algo que ver con el personaje de la novela de Robert Louis Stevenson, pero nuestra intención era la de hacer una sutil crítica a la industria farmacéutica, y este Mr Hyde es el personaje central que la representa", reconocieron los integrantes de una banda que también cuenta con Rick Sena (guitarra), Andrés Alcover (bajo y voz) y Tomi Solbas (batería y voz). El grupo, que actuará en festivales reconocidos como el próximo Primavera Sound, también recalará en el Teatre Mar i Terra el 3 de marzo, donde ofrecerá un concierto.